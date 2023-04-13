Глава Минцифры: единый реестр военнообязанных позволит свести число проблем к нулю

Максут Шадаев отметил, что ведомство по-прежнему всеми доступными средствами будет помогать сотрудникам, которые имеют право на отсрочку

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Создание единого реестра военнообязанных позволит свести к нулю количество проблемных случаев. Об этом написал в среду глава Минцифры Максут Шадаев в одном из профильных Telegram-чатов.

"Радует, что благодаря тесному взаимодействию с Минобороны проблемных случаев стало значительно меньше. А в результате создания реестра их количество будет сведено к нулю", - считает министр.

Он добавил, что министерство по-прежнему будет помогать сотрудникам, имеющим право на отсрочку, всеми доступными средствами. Шадаев подчеркнул, что внесение поправок в законодательство о призыве никак не связано с планами по возобновлению мобилизации. "Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту. Например, Москва на прошлой неделе запустила отдельный сайт contract.mos.ru", - отметил министр.

Он отметил, что прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учета и призыва, а сотрудники IT-компаний, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки "спускались мучительно долго". "Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учета и призыва на срочную службу", - написал Шадаев.

"Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая - повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, не должны их получить", - подчеркнул министр.

Шадаев напомнил, что в настоящее время идет весенний призыв на срочную службу, и системных проблем с отсрочкой нет. "Иногда списки вовремя не доезжают в отдельные военкоматы - такие единичные проблемы решаем в ручном режиме. На практике указ президента работает эффективно", - заключил он.