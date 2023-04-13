Войти
ТАСС

Почти четверть опрошенных россиян хотели бы побывать на Марсе

334
0
0
Облака на Марсе
Облака на Марсе.
Источник изображения: techcult.ru

Популярность космической отрасли как места работы детей и внуков выросла на 16 п. п., говорится в исследовании ВЦИОМ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Почти четверть (24%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) хотели бы побывать на Марсе. Результаты опроса опубликованы на сайте центра в среду.

"Из всех планет и звезд больше всего россиян интересует Марс. Если бы представилась возможность побывать на любой планете нашей Вселенной в качестве туриста, каждый четвертый выбрал бы Марс (24%). Похоже, в сознании россиян вопрос, есть ли жизнь на Марсе, еще не закрыт", - говорится в сообщении. Полет на Луну хотел бы осуществить каждый 10-й (10%) респондент.

Популярность космической отрасли как места работы детей и внуков выросла на 16 п. п. (63% в 2023 году против 47% в 2020 году).

Более трети (37%) опрошенных считают, что в скором времени будет возможно создание постоянной обитаемой базы на Луне и появится возможность добывать полезные ископаемые на других планетах в перспективе 50 лет. Каждый 10-й (10%) верит, что в течение 50 лет инопланетяне высадятся на Земле и вступят в контакт с человечеством. Кроме того, 35% опасаются превращения космоса в арену военного противостояния между государствами, 10% - падения гигантского метеорита.

Мнения россиян о том, чьей зоной ответственности в РФ является освоение космоса, разделились: 55% считают это только государственным делом, 41% допускают привлечение частных компаний, бизнеса.

Опрос проведен 6-7 апреля 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Похожие новости
19.02.2020
«Ангару» запускают на рынок
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
25.02.2014
Рогозин решил проинспектировать космодром «Восточный»
16.04.2013
Владимир Путин запустил министерство в космос
15.04.2013
Открытый космос
10.07.2012
Космос с китайским акцентом
24.09.2007
Новый гражданский космодром планируется построить не ранее 2020 года на Дальнем Востоке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО