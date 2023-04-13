Главный конструктор оценил расходы на Российскую орбитальную станцию

Российская орбитальная станция (РОС) будет стоить дешевле ста спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). С такой оценкой в интервью «Российской газете» выступил заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«Во-первых, станция будет стоить гораздо дешевле, чем сто аппаратов ДЗЗ. А главное: станция — не просто большой спутник зондирования Земли. Станция — совокупность разнообразной целевой аппаратуры и задач», — сказал конструктор.

По его словам, некоторое время РОС будет функционировать одновременно с Международной космической станцией.

Кожевников добавил, что работы по созданию Российской орбитальной станции начнутся в 2024-м после того, как летом 2023-го завершится подготовка ее эскизного проекта. «Рассматривается срок запуска первого модуля в 2027 году, а завершение развертывания РОС — в 2032-м», — сказал конструктор.

В феврале Кожевников сообщил, что РОС получит защиту от космического мусора и метеороидов.