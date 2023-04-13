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ТАСС

В Минобороны Сербии заявили, что не продавали оружие ни России, ни Украине

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Митинг против НАТО в Белграде, Сербия
Митинг против НАТО в Белграде, Сербия.
Источник изображения: © AP Photo / Andrej Cukic

Глава ведомства Милош Вучевич также отметил, что Белград не будет продавать оружие государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта

БЕЛГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Белград не продавал и не будет продавать оружие ни Киеву, ни Москве. Об этом заявил в среду министр обороны Сербии Милош Вучевич.

"Более 10 раз мы опровергали эту ложь, сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта. Очевидно, кто-то ставит перед собой цель вовлечь Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся нашей утвержденной политики", - заявил министр агентству Tanjug. Он не исключил возможности попадания сербского оружия в зону конфликта "каким-то волшебным способом", однако, по его словам, "это никак не связано с Сербией".

Ранее, 5 марта, президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине. Президент отметил, что Сербия приняла дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне, прописав в каждом контракте, в том числе в рамках поставок в Турцию, запрет на их перепродажу без разрешения Белграда.

Агентство Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в интернет в результате утечки, выступило с утверждением, что правительство Сербии допускает возможность поставки летальных вооружений для украинской армии. Агентство ссылается на диаграмму, представляющую собой резюме ответов правительств 38 стран Европы на вопросы о готовности оказать военную поддержку Киеву. Документ имеет гриф "секретно", обладает пометкой "не для передачи партнерским зарубежным спецслужбам" и скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США от 2 марта 2023 года. В нем содержатся ответы европейских правительств в четырех категориях: страны, уже проводящие обучение украинских военных и предоставляющие Киеву военную помощь, готовые к поддержке Украины в таком формате государства, столицы с наличием "военных возможностей" поставок для Вооруженных сил Украины и акторы "с наличием политической воли" к будущим поставкам летальных вооружений.

Как сообщает Reuters, "нет" по всем четырем параметрам ответили лишь правительства Австрии и Мальты. Согласно документу, сербские власти отказались проводить обучение украинских военных, но сообщили о наличии военных возможностей и политической воли к поставкам оружия Киеву. При этом агентство подчеркивает, что оно не смогло подтвердить подлинность диаграммы Пентагона. 

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Страны
Австрия
Россия
Сербия
США
Турция
Украина
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