Ростех готов нарастить производство агрегатов из композитов для "Ангары"

Сейчас предприятие разрабатывает новые технологии, которые позволят улучшить характеристики материалов для российских перспективных космических аппаратов и ракет-носителей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. ОНПП "Технология" имени А. Г. Ромашина готово увеличить выпуск композитных агрегатов для нужд ракет-носителей "Ангара". Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех", куда входит предприятие.

"ОНПП "Технология" имеет все необходимое, чтобы закрыть потребности отечественной космической отрасли в агрегатах из композиционных материалов для новых ракет-носителей семейства "Ангара", в том числе при значительном росте заказа на них", - отметили в госкорпорации.

В Ростехе уточнили, что сейчас предприятие разрабатывает новые технологии, которые позволят улучшить характеристики материалов для российских перспективных космических аппаратов и ракет-носителей. При этом введенные против России санкции не повлияли на выпуск обечаек для ракет, поскольку они созданы полностью из отечественных материалов.

Первые обечайки из композитов ОНПП "Технология" создало в 1990-х годах, что снизило массу ракеты "Протон-М" на 1 500 кг. В последующие годы материалы улучшались, что позволило снизить массу головного обтекателя еще на 500 кг.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ). Запустить полноценное серийное производство "Ангары" планируется в 2024 году.