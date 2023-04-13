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ТАСС

CNN: США пессимистично оценивают боевой потенциал Киева

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ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: РИА Новости

По данным телеканала, в попавших в интернет секретных документах американской разведки предсказывается "безвыходное положение" в зоне конфликта в ближайшие месяцы

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пессимистично оценивает боевой потенциал Украины и ее возможность достичь каких-либо успехов. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на выводы американской разведки, содержащиеся в попавших в интернет документах, телеканал CNN.

Так, в докладе подчеркиваются слабые места украинского вооружения и предсказывается "безвыходное положение" в зоне конфликта в ближайшие месяцы. "Украине будет трудно достичь успехов. В документах, попавших в сеть, указывается на возможный тупик в конфликте, и утечка такой информации не помогает [Киеву]", - отметил чиновник из одной из стран - членов разведывательного альянса "Пять глаз", куда входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Ранее газета The Washington Post проинформировала, что итоги контрнаступления украинских военных будут скромными, а США сомневаются в их способности достичь поставленных целей.

Как сообщали американские СМИ, Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram.

Агентство Reuters в свою очередь отмечает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте организации WikiLeaks в 2013 году. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
США
Украина
Проекты
NATO
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