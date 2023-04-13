Спущен на воду головной фрегат FFX-3 для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 12 апреля. На верфи Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 10 апреля состоялась церемонии спуска на воду фрегата УРО класса FFX-3 (FFX Batch III), предназначенного для ВМС Республики Корея.

Как сообщило Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), в мероприятии принял участие министр национальной обороны Ли Чон Соп.

Фрегат "Чунгнам" станет первым построенным для ВМС Республики Корея 3500-тонным кораблем класса "Ульсан" третьей серии (также известны как FFX Batch III). В общей сложности для замены устаревших фрегатов и корветов планируется построить шесть фрегатов данной партии.

Как планируется, фрегат будет передан флоту в декабре следующего года после завершения испытаний. По словам официальных лиц, корабль войдет в боевой состав флота в конце 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года Агентство DAPA объявило о подписании с компанией HHI контракта на планирование строительства и разработку эскизного проекта шести новых фрегатов в рамках третьего этапа программы FFX (Future Frigate Experimental). Стоимость контракта составила 16,6 млрд. вон (13,8 млн. долл.). Общая стоимость шести новых фрегатов предварительно оценивалась в 2,8 трлн. вон. Выполнить их поставку планируется к 2027 году. Как ожидается, корабли будут отличаться расширенными возможностями по борьбе с подводными лодками и обеспечению ПВО.

В марте 2020 года DAPA заключило с HHI контракт стоимостью 400 млрд. вон (330 млн. долл.) на разработку рабочего проекта и поставку к 2024 году головного фрегата УРО класса FFX-3. 25 апреля 2022 года на предприятии HHI в Ульсане состоялась церемония закладки киля корабля.

В январе 2022 года с южнокорейской судостроительной компанией Samkang M&T был заключен контракт на строительство следующего фрегата УРО класса FFX-3 для ВМС Республики Корея. В сентябре 2022 года SamKang M&T была выбрана в качестве предпочтительного претендента на поставку 3-го и 4-го фрегатов серии.

DAPA заявляет, что корабли FFX-3 будут построены с применением малозаметных технологий и новых конструктивных решений для повышения живучести. Корабли будут оснащены интегрированной мачтой, фиксированной многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой, обеспечивающей круговой обзор, которая позволит одновременно обнаруживать и сопровождать потенциальные угрозы. Корабль длиной 129 м, шириной 15 м и водоизмещением 3500 т получит комбинированную силовую установку с газотурбинным двигателем Rolls-Royce MT30. Расчетная максимальная скорость составляет 30 узлов. В состав вооружения войдут 127-мм артиллерийская установка Mk-45, противокорабельные ракеты, крылатые ракеты, торпеды и новый ЗАК. На борту будет базироваться средний вертолет.