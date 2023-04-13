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ЦАМТО

Делегация Минобороны России принимает участие в мероприятиях "Российской недели высоких технологий"

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генерал-майор Александр Осадчук
генерал-майор Александр Осадчук.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 12 апреля. Третий год подряд специалисты Минобороны России становятся участниками "Российской недели высоких технологий" в Москве.

Выступая с приветственным словом на официальном открытии мероприятия, начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Александр Осадчук поблагодарил организаторов недели, а также отметил ряд устойчивых тенденций новой реальности.

В частности, А.Осадчук подчеркнул, что сегодня инициативные решения и разработки получили высочайшую востребованность, благодаря так называемым "простым инновационным лифтам" и использованию потенциала как предприятий и организаций, так и отдельных творческих коллективов – самородков, которых становиться все больше.

"Сегодня формируется новый тренд – курс на консолидацию с целью получения быстрых и эффективных результатов. Объединив усилия, мы решим все задачи и сделаем это с фокусом на лучшие практические достижения в разработке и внедрении новых технологий", – сказал представитель Минобороны России.

"Мы всегда готовы и открыты к конструктивному диалогу в рамках обеспечения технологического суверенитета России, в том числе и с опорой на технологии двойного назначения", – добавил А.Осадчук.

Программой работы делегации Минобороны России на выставочной площадке "РНВТ–2023" предусмотрено участие военных специалистов в пленарной сессии форума "Российский софт: эффективные решения для цифровой экономики".

Кроме того, на тематической сессии "Технологии двойного назначения и технологический суверенитет России", которая состоится 12 апреля, А.Осадчук выступит модератором дискуссии. В работе секции примут участие представители центральных органов военного управления, образовательных организаций и научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также представители организаций, являющихся разработчиками отечественных программно-аппаратных комплексов двойного назначения.

В дни работы "Российской недели высоких технологий" специалисты Главного управления инновационного развития Минобороны России проведут экспертизу представленных инновационных разработок для дальнейшей реализации в инициативном порядке на площадке технополиса "ЭРА", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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