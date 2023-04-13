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ТАСС

Курчатовский институт испытывает двигатели, которые позволят исследовать дальний космос

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М.Ковальчук и В.Путин
Встреча Владимира Путина с директором Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком.
Источник изображения: kremlin.ru

Благодаря этому россияне смогут стать в технологическом отношении "хозяевами космоса", отметил президент центра Михаил Ковальчук

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали прототипы ионно-плазменных двигателей, которые позволят россиянам продвинуться в освоении Марса и Луны, став в технологическом отношении "хозяевами космоса". Об этом в день 80-летия Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", отмечаемый в среду, журналистам сказал его президент Михаил Ковальчук.

"У нас [в институте] есть целый квартал, в котором стоят огромные установки. Это прототипы ионно-плазменных безэлектронных космических двигателей, которые обеспечат наше движение в дальний космос. Мы летаем сегодня в космос как Мюнхгаузен на ядре: двигатель отработал несколько секунд, ускорил, и у вас баллистическая траектория, как ядро из пушки. И он [аппарат] полетел. А вам же надо "подплыть" к Луне, астероиду, приземлиться, войти, сесть. Так вот эти двигатели дают возможность это сделать", - сказал Ковальчук.

Разработка гарантирует развитие российских исследований на Марсе и Луне, считает ученый. Он также напомнил, что космические аппараты сегодня оснащены позволяющими корректировать орбиту электроплазменными двигателями (двигателями Морозова), которые были разработаны в 1970-х годах в Курчатовском институте.

"Вместе с энергетической установкой прямого преобразования, которая ничего не требует сложного по сравнению с атомной станцией, плюс этот двигатель - и мы будем "хозяином космоса", - добавил ученый.

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