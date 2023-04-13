Недовольство американцев Макроном показало истинное лицо США

Global Times: призыв Макрона к стратегической автономии не понравился США

Призыв Макрона к стратегической автономии вызвал бурную реакцию в США, пишет Global Times. Вашингтон не хочет терять своих "вассалов" в Европе, которых можно использовать для достижения собственных целей.

Во время полета из Китая и по возвращении в Париж французский президент Эммануэль Макрон дал несколько интервью средствам массовой информации, в которых подробно рассказал о концепции стратегической автономии Европы в различных областях. По его словам, Европа должна меньше зависеть от США и не встревать в конфронтацию между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня. Он призвал страны континента активнее добиваться стратегической автономии, чтобы в условиях глобального кризиса не превратиться в "вассалов" крупной державы. Макрон также подчеркнул, что Европа не хочет следовать конфронтационной блоковой логике.

Очевидно, что это результат долгих размышлений и наблюдений Макрона. Его взгляды отражают точку зрения вдумчивых европейцев, не страдающих от сегодняшних комплексов Европы, где очень напряженная внутренняя и внешняя обстановка. Макрон показывает довольно объективный и разумный путь и направление движения Европы в соответствии с ее интересами. Нормальные люди не должны считать "новостью" упор французского лидера на защиту европейских интересов. Но очень многие в США и на Западе ведут себя так, будто он наступил им на хвост, и проявляют недовольство и даже возмущение. Такая ненормальная реакция подтверждает заявление Макрона о том, что у Европы проблемы с признанием необходимости стратегической автономии.

Доводы у Макрона несложные, а его позиция предельно ясна. С точки зрения постороннего, европейцам нелишне задуматься о собственных интересах и о границах европейско-американских отношений, чтобы на перепутье принимать верные решения и делать правильный выбор. Макрона часто обвиняют в попытке отвлечь внимание людей, и это ослабляет эффект от его успешного визита в Китай, а также мешает континенту заняться самоанализом, к которому призывает французский президент, решивший копнуть глубже. Это низкопробная критика и ничтожные обвинения, которые даже не стоит опровергать. Но порожденный ими громкий шум отравляет сознание. Кое-кто хочет создать в общественном мнении фальшивую Европу, чтобы подальше спрятать ее истинные интересы и реальное мнение.

Громче всех Макрона критикуют США, а также Центральная и Восточная Европа. Это трудно понять, но такая позиция требует бдительности со стороны континента. Страны Центральной и Восточной Европы оказались на передовых рубежах российско-украинского конфликта, и у них есть серьезные озабоченности проблемами безопасности. Из-за этого они отдают предпочтение радикальной внешней политике. Но недовольство американцев Макроном показывает истинное лицо США. Американский сенатор Марко Рубио опубликовал двухминутное видео, в котором он неоднократно выражает сомнение в том, что Макрон говорит от имени всей Европы. Сенатор также заявляет, что, если Европа не займет сторону США в тайваньском вопросе, Америка сосредоточится на противодействии "китайским угрозам", а "вы, парни, будете разбираться с Украиной". Он также потребовал от Франции и Европы немедленного ответа. Столь наглые заявления даже нельзя назвать критикой или оппозицией. Это совершенно неприкрытый шантаж и принуждение со стороны Вашингтона.

Вашингтону очень хочется управлять Европой, и поэтому упор Макрона на стратегическую автономию континента он считает "предательством". Попросту говоря, во многих случаях США смотрят на Европу как на своего подручного. Когда они хотят, чтобы Европа предприняла действия против России, континент вынужден выходить на линию огня. Когда Америке нужно, чтобы Европа помогала ей подавлять и сдерживать Китай, континент обязан следовать за ней.

Когда это безграничное стремление властвовать становится естественным, оно зачастую невзначай проявляется в словах и делах американской политической элиты. США нисколько не стесняются этого обстоятельства. Например, консервативный американский историк Роберт Каган как-то раз следующим образом охарактеризовал отношения между США и Европой. Американцы с Марса, это доминирующая сторона. Европейцы с Венеры, это более слабая сторона. Американцы занимаются приготовлением пищи, а европейцы отвечают за мытье посуды. Вашингтон провозгласил "дружбу в рамках альянса", и это подразумевает, что Европа должна полностью подчиняться американской гегемонии, в которой нет места уважению и равенству.

Та геополитическая роль, которую Соединенные Штаты отвели Европе, противоречит ее стремлению к стратегической автономии. Визит Макрона в Китай и его высказывания о европейской стратегической автономии напомнили многим о бывшем президенте Франции Шарле де Голле. Вскоре после окончания Второй мировой войны началась холодная война, и де Голль всеми силами ратовал за стратегическую автономию. Он вывел Францию из интегрированной военной структуры НАТО и установил дипломатические отношения с Китаем. США были очень недовольны, а в Европе это вызвало большой скандал. Но история доказала мудрость и чистоту помыслов де Голля. Он создал независимую политическую традицию Франции. Благодаря ему страна обрела статус ведущей державы. Сегодня не требуется больших усилий, чтобы удостовериться в правильном понимании Макроном европейской стратегической автономии.

Европа не лишится друзей, если будет придерживаться стратегической автономии. Но она обретет больше уважения и сможет лучше отстаивать свои интересы, сохраняя стратегический баланс на мировой арене. Если даже право распоряжаться своей судьбой ошибка, тогда у Европы нет никакой надежды. Европа снова оказалась на историческом перепутье. Что она выберет: возврат к принципам Шарля де Голля или конфронтацию? Мы верим, что континент сделает правильный выбор.