США разучились хранить секреты. Союзники перестанут им доверять

FP: из-за утечки секретных документов союзники будут реже делиться информацией с США

США и Украина кинулись устранять последствия утечки секретных документов Пентагона, пишет Foreign Policy. Этот инцидент может подорвать веру союзников Соединенных Штатов в способность Вашингтона хранить секреты.

Вашингтон и Киев стараются преуменьшить значение более 50 секретных документов, которые появились на одном интернет-сервере в марте.

Администрация Байдена и украинские чиновники переключились в режим устранения последствий после того, как в конце прошлой недели стало известно, что произошла утечка крупной порции секретных документов Пентагона, содержащих массу подробностей об истощающихся запасах Киева и о дислокации его войск. Теперь, когда с начала российской специальной военной операции прошло уже больше года, эта утечка вызвала страх перед возможным подрывом доверия в отношениях между Вашингтоном, Киевом и другими союзниками Соединенных Штатов.

Утечка секретных документов, среди которых были материалы, касающиеся украинского конфликта, а также подробности внутренних совещаний израильских разведывательных служб в период политического кризиса в стране, шокировала представителей вашингтонского истеблишмента национальной безопасности и многих союзников Соединенных Штатов за рубежом. По словам экспертов и чиновников, утечка продемонстрировала пробелы в способности Соединенных Штатов хранить секретную информацию, а также слабые места Украины в конфликте.

Изданию Foreign Policy не удалось независимым образом проверить подлинность попавших в сеть документов, однако высокопоставленные американские чиновники отнеслись к этой утечке серьезно и уже начали полномасштабное расследование. Вечером в воскресенье Министерство обороны США сообщило, что оно продолжает проверять и анализировать те секретные документы, которые начали всплывать на зашифрованных серверах Discord в марте, а Министерство юстиций заявило о начале расследования. Среди попавших в сеть материалов есть документы, по всей видимости, подготовленные Объединенным комитетом начальников штабов, в которых детально описывается дефицит в украинской армии боеприпасов для систем ПВО советского и российского производства, а также острая нехватка личного состава в ее наиболее сильных подразделениях после многомесячных сражений под Артемовском.

"Министерство обороны продолжает проверять и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и которые, как представляется, содержат конфиденциальные и строго засекреченные материалы, – написала Сабрина Сингх (Sabrina Singh), заместитель пресс-секретаря Пентагона, в заявлении, отправленном по электронной почте в воскресенье. – Были предприняты межведомственные усилия, направленные на оценку того, какое воздействие эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров".

Американские чиновники все еще пытаются определить масштабы утечки, рассказал Крис Мигер (Chris Meagher), помощник министра обороны по связям с общественностью. Министр обороны США Ллойд Остин был проинформирован об утечке в четверг. Уже с пятницы он начал проводить ежедневные совещания с высокопоставленными чиновниками Пентагона по этому вопросу.

По мнению экспертов, публикация этих материалов стала самой губительной утечкой документов, касающихся национальной безопасности США, с тех пор как почти десять лет назад Эдвард Сноуден передал прессе высоко секретные документы Агентства национальной безопасности, в которых речь шла о развернутых этим агентством программах слежки. В "слитых" материалах содержится подробная информация о попытках Соединенных Штатов обучить украинские войска, а также о применении предоставленных Америкой систем, таких как 155-миллиметровые артиллерийские системы натовского стандарта и высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS.

Бывшие европейские чиновники считают, что эта утечка вряд ли немедленно повлияет на военные планы Киева, то есть она вряд ли каким-то образом скажется на планах долгожданного весеннего наступления, которое украинские войска готовятся предпринять спустя несколько месяцев практически патового положения.

"Она может отчасти повлиять на перспективы украинских вооруженных сил, но не слишком сильно, – сказал Артис Пабрикс (Artis Pabriks), который до декабря был министром обороны Латвии, а сейчас возглавляет аналитический центр Northern Europe Policy Centre, базирующийся в Риге. – В конечном счете в наступательных и оборонительных действиях есть определенная логика, и я думаю, что более или менее просчитать, что случится дальше, вполне возможно".

<…> Хотя до сих неясно, каким образом документы попали в интернет, создается впечатление, что многие скопированные документы были распечатаны, а затем свернуты.

"Речь не о том, что к ним в руки попали военные планы, понимаете? – сказал Джим Таунсенд (Jim Townsend), бывший помощник заместителя министра обороны США по Европе и НАТО. – Им удалось получить статистику по ситуации, которая была в феврале. Может быть, она до сих пор актуальна, а может и нет. Если эта утечка подтолкнет администрацию к тому, чтобы передать Украине больше систем ПВО, как комплексов, так и ракет, будет прекрасно".

Первые два месяца 2023 года администрация Байдена потратила на то, чтобы ускорить поставки на Украину крупных систем вооружения, включая танки "Абрамс" и ракетные комплексы "Пэтриот", которые Соединенные Штаты обещали Киеву. В конце марта первая группа украинских военнослужащих завершила обучение по работе с комплексами "Паэриот". Ожидается, что скоро на Украину прибудет первая батарея, которая послужит серьезным подспорьем ослабленной ПВО страны. Но, поскольку запасы Соединенных Штатов уменьшаются, значительную часть той военной помощи, о которой на прошлой неделе Вашингтон объявил в рамках очередного пакета на сумму в 2,6 миллиарда долларов, – в том числе боеприпасы для комплексов "Пэтриот" и HIMARS, – необходимо будет сначала произвести на заводах подрядчиков, прежде чем можно будет отправить ее Киеву.

В понедельник, десятого апреля, украинское правительство попыталось преуменьшить значение и дискредитировать попавшие в сеть документы. Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что эти документы "основаны на большом количестве фиктивной информации" и не имеют никакого отношения к реальным военным планам Украины. Американские военные помогают украинским чиновникам разрабатывать планы предстоящего весеннего контрнаступления на американской базе в немецком Висбадене.

"Ну да, мы готовим новые бригады – что здесь секретного? – сказал Алексей Гончаренко, депутат украинского парламента. – Что из этого русским не было известно до утечки? Ничего". По словам Гончаренко, в украинской Верховной Раде практически никто уже не обсуждает эту утечку. "В стране никто уже об этом не говорит. Этот вопрос не обсуждается в парламенте", – добавил он.

Тем не менее, эта утечка может подорвать веру союзников Соединенных Штатов в способность Вашингтона хранить секреты. Сообщество специалистов и агентств, работающих в области национальной безопасности, до сих пор не оправилось от последствий масштабной кибератаки на компанию SolarWinds в 2020 году, когда российские хакеры сумели проникнуть в сети чрезвычайно защищенных компьютерных систем федеральных агентств. Кроме того, в попавших в сеть документах содержится информация о том, что Соединенные Штаты предпринимали попытки прослушивать разговоры высокопоставленных украинских чиновников, а это может подорвать доверие в отношениях Вашингтона и Киева.

"Утечка показывает противникам, что, как мы полагаем, мы знаем, и откуда мы это знаем, – сказал Мик Малрой (Mick Mulroy), бывший заместитель помощника министра обороны и бывший офицер ЦРУ. – Это может закончиться тем, что кого-то из наших агентов поймают и убьют. Утечка показывает нашим союзникам, что мы, возможно, собираем о них сведения, а это может спровоцировать серьезные дипломатические проблемы".

Эта утечка не первая в ряду подобных эпизодов. В 2015 году, предположительно, китайские хакеры взломали системы Службы управления персоналом США. Этот инцидент в тот момент считался самой масштабной кибератакой на системы американского правительства, после разоблачений Эдварда Сноудена, а также после публикации сотен тысяч секретных документов военного и дипломатического ведомств страны на сайте WikiLeaks в 2010 году.

Очередная утечка, скорее всего, приведет к тому, что "союзники Соединенных Штатов будут реже делиться с Вашингтоном" секретной информацией, объяснил Бретт Бруен (Brett Bruen), бывший американский дипломат и сотрудник Совета национальной безопасности. "Мы уже неоднократно демонстрировали свою ненадежность в вопросе защиты важнейших секретных данных", – сказал он.

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Авторы статьи: Джек Детч (Jack Detsch), Робби Греймер (Robbie Gramer)