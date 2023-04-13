США напуганы: им грозит провал в начатой ими же холодной войне

Al-Ain: союз Китая с Россией стал одним из его козырей в холодной войне против США

В то время пока США переживают финансовый кризис и внутриполитические потрясения, Китай, наращивая влияние в мире, становится новым глобальным посредником в различных конфликтах, пишет Al-Ain. Вашингтону это совершенно не на руку: он рискует проиграть в холодной войне с Пекином.

Прошло больше года с начала российской специальной военной операции на Украине. В марте в Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование по антироссийской резолюции, приуроченной к годовщине начала военного конфликта. Тогда 141 из 193 государств-членов ООН осудили действия России на Украине.

Однако нет единого мнения относительно того, как урегулировать украинский кризис.

Западное оружие, поставленное Украине, не оказало существенного влияния на ход военной операции. Антироссийские санкции также не принесли ожидаемых результатов: они сработали с точностью до наоборот, достаточно сильно сказались на экономике ряда европейских стран и начали разрушать единство Евросоюза.

Мы не должны упускать из виду серьезные политические и экономические потрясения в Соединенных Штатах. С одной стороны, администрация Байдена пытается сохранить антироссийский альянс, а с другой — пытается помешать Дональду Трампу и его сторонникам вернуть себе власть. Банковский кризис также оказывает давление на американскую экономику и бросает тень на репутацию доллара.

В конце 2023 года в США начнется подготовка к президентским выборам, а Демократическая партия еще не выдвинула своего кандидата. Иными словами, в предстоящий период Соединенным Штатам, возможно, придется сосредоточиться на политических потрясениях внутри страны, а не на глобальных проблемах.

С одной стороны, российско-американский конфликт с каждым днем все больше заходит в тупик, а с другой — Китай добивается значительных успехов, несмотря на то что США ведут против него холодную войну. Пекин недавно выступил посредником в восстановлении дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном, чем сильно удивил мировое сообщество.

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала конфликта на Украине приехал с трехдневным визитом в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу мирного плана Китая, состоящего из 12 пунктов. Путин сообщил Си, что в Москве изучили инициативу Пекина по урегулированию конфликта на Украине. Глава КНР, в свою очередь, назвал российского лидера «дорогим другом», а затем отметил его «сильное руководство». Он выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина на выборах главы государства в 2024 году. Си Цзиньпин также заявил о необходимости тесных отношений между Россией и Китаем. По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Китай показал своим соперникам, что у него есть важные козыри, которые могут склонить чашу весов в его пользу в продолжающейся холодной войне с Соединенными Штатами. Тут следует отметить, что несколько лет назад Пекин подписал соглашение об экономическом сотрудничестве с Тегераном на сумму 400 миллиардов долларов. Китай будет покупать нефть у Ирана, а затем удовлетворит свои энергетические потребности за счет саудовской нефти (благодаря примирению Саудовской Аравии и Ирана). Пекин может попытаться вбить более глубокий клин между Эр-Риядом и Вашингтоном, чьи отношения и так в последнее время были довольно напряженными.

С другой стороны, посредничество Китая можно рассматривать как сигнал России о том, что у него есть альтернативные варианты закупки нефти. Известно, что почти половина годового дохода России приходится на экспорт нефти и газа. Благодаря всем этим усилиям и инициативам Пекин смог сблизиться со странами, находящимися в напряженных отношениях с Западом.

Китай также показал, что готов выступать в роли посредника на Ближнем Востоке, регионе, который традиционно не входит в зону его влияния. Если он сможет сделать еще один шаг к достижению мира во всем мире, то, несомненно, усилит свое положение на международной арене и сможет добиться глобального стратегического баланса.

Государственный визит китайского президента является явным признаком поддержки России и ее президента в то время, когда Кремль находится под сильным международным давлением. А мирный план по урегулированию конфликта на Украине указывает на то, что в основе китайской поддержки лежит достижение мира и стабильности. Пекин посылает миру сигнал о том, что следует уважать суверенитет одних стран (то есть Украины) и законные интересы безопасности других (то есть России). Это, несомненно, тонкий дипломатический ход.

Визит Си Цзиньпина в Москву представляет собой послание Соединенным Штатам. Он показал, что Россия не одинока в противостоянии с Западом. Кремль, вынужденный наращивать товарооборот с Китаем, особенно в сфере энергетики, остро нуждался в такой поддержке, чтобы противостоять западным санкциям и развивать экономику.

Несмотря на резкие заявления президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что странам Запада следует готовиться к затяжному конфликту на Украине, Си Цзиньпин активно выступает за примирение враждующих сторон, подчеркивая, что Китай не поддерживает продолжение этого кризиса.

Неоднократные заявления Си Цзиньпина о «личной дружбе» с Путиным — это риторический прием, призванный вызвать раздражение у Америки. Он хочет, чтобы Вашингтон испытал те же чувства, что и Пекин, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в прошлом году, несмотря на предупреждения китайских властей.

Китай стал экономикой номер один в мире и новым лидером в сфере научных разработок и технологий. Он стремится к мировому лидерству в области искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, космических технологий, управления океаном и ресурсами Арктики. Соединенные Штаты считают это самой значительной потенциальной угрозой для себя и пытаются продолжить начатую ими холодную войну, чтобы Китай не стал самой могущественной страной в мире.

Автор: Нуреддин Саваш (نور الدين صواش)