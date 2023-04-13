Франция пошла против США и оказалась под угрозой "изгнания" из Европы

Yahoo News Japan: позиция Франции по вопросу Тайваня приведет к ее изоляции внутри ЕС

Отношения США и Европы с Китаем накаляются из-за тайваньского вопроса. На этом фоне нейтральная позиция Парижа, который отказался выступать против Пекина в случае обострения ситуации, вызывает у других европейских стран настороженность. Это грозит Франции изоляцией от ЕС, пишет Yahoo News Japan.

Президент Франции Эммануэль Макрон: "Европа не должна следовать за США и Китаем"

Эксперт в области геополитики и стратегии Синдзи Окуяма (Shinji Okuyama) 11 апреля принял участие в передаче Кодзи Иида на канале Nippon Broadcasting System. Он пояснил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные им во время визита в Китай, относительно ситуации на Тайване.

Президент Франции заявляет, что ЕС не должен следовать за США и Китаем в тайваньском вопросе, — его визит в Китай был по большей части деловым

9 апреля французская экономическая газета Les Echos опубликовала интервью, взятое у президента Эммануэля Макрона во время его визита в Китай. Он дал понять, что резкое изменение ситуации на Тайване не в интересах Европы.

Французский лидер подчеркнул: "Хуже всего, если Европа думает, что ей необходимо адаптироваться под американский ритм или чрезмерную реакцию Китая".

Макрон находился в Поднебесной с 5 по 8 апреля. Там он ежедневно встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Президента сопровождали около 50 руководителей крупнейших французских компаний.

Кодзи Иида: Радушный прием широко освещался в официальном французском аккаунте в Твиттере.

Синдзи Окуяма: Главная компания Франции — Airbus. Она получила контракт на 160 самолетов. Очевидно, что главный приоритет отдан бизнесу. <...>

Заявление Макрона прозвучало на фоне роста настороженности в отношении Китая и опасений по поводу изоляции Франции в ЕС

Окуяма: В ЕС достигли консенсуса, что в случае непредвиденной ситуации на Тайване необходимо жестко выступить против Китая, но у меня есть опасения, что Макрон не прочувствовал обстановку, и в итоге Франция окажется в изоляции.

Иида: Эти кадры с места встречи в Китае напоминают мне о британском премьере Дэвиде Кэмероне и о том, как он неожиданно обнял панду.

Окуяма: Времена Кэмерона в Великобритании называли золотым веком. Затем, примерно в 2016 году, СМИ обнаружили, что Китай вмешивается в ее внутренние дела. На фоне растущей настороженности в отношении Поднебесной шаг Макрона в сторону Пекина создал в демократическом лагере впечатление, что французский лидер ведет себя неправильно.

Фундамент, заложенный Ван И, приносит свои плоды: Париж проводил независимую от Вашингтона политику еще во времена де Голля

Иида: Какие были предпосылки?

Окуяма: Ван И, который был предыдущим главой внешнеполитического ведомства Китая, посетил некоторые страны Европы и заложил основу для текущих событий. Похоже, он действительно преуспел в этом.

На этот раз из-за заявлений Франции о том, что тайваньский вопрос не имеет к ней никакого отношения, американцы, особенно консерваторы, сильно возмутились. Американская газета Wall Street Journal, известная своими традиционалистскими статьями, отметила: "Искра де Голля вспыхнула в самое неподходящее время".

Иида: То есть?

Окуяма: Де Голль в свое время не вступил в НАТО. В 1950-х и 1960-х годах, когда Западу приходилось противостоять СССР, он не пошел в ногу с США, заявив: "Мы будем двигаться своим курсом".

Сейчас аналогичная ситуация. Париж заявил, что его позиция отличается от Вашингтона, а американские СМИ негодуют по этому поводу. Была и другая саркастическая статья, в которой говорилось: "Если Макрон хотел ослабить поддержку западных сил со стороны американского народа в конфликте с Россией, то он не мог сказать ничего лучше".

В случае тайваньского кризиса положиться можно только на Японию и Австралию; американские эксперты считают, что Европа ведет себя безответственно

Окуяма: Чиновник в администрации Трампа Элбридж Колби (Elbridge Colby) писал в Твиттере: "Я понял, что Европа не поддержит США в случае чрезвычайной ситуации на Тайване. На нее нельзя полагаться. Можно только на Японию и Австралию".

Иида: То есть Европа никак не поможет?

Окуяма: Япония готова противостоять китайской системе, если ЕС будет с ней, но некоторые американские интеллектуалы считают, что он ведет себя безответственно.

Иида: Они разочарованы.

Заявления Макрона оставили сомнения: что по поводу Индо-Тихоокеанского региона?

Окуяма: Для нас это шокирующее событие в том смысле, что мы поняли: в случае тайваньского кризиса ни о каком международном сотрудничестве речь не идет. Но я думаю, что французская традиция подразумевает создание отдельной от США оси противостояния и руководство ею.

Иида: Но у Франции есть свои территории в Тихом океане, поэтому нельзя сказать, что это вообще ее не касается.

Окуяма: Если говорить о Индо-Тихоокеанском регионе, то Париж не останется безучастным. Я думаю, что на него будут оказывать давление в ходе международных форумов.

Иида: Согласен. Интересно, что будет говорить премьер-министр Японии Фумио Кисида во время саммита "Большой семерки"?

Окуяма: Хотелось бы, чтобы он оказал определенное воздействие на Францию

Автор: Кодзи Иида (Koji Iida)