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ТАСС

Reuters: Сербия допускает возможность поставок оружия Украине

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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Агентство ссылается на секретные документы Пентагона, попавшие в интернет в результате утечки

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Сербии допускает возможность поставки летальных вооружений для украинской армии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в интернет в результате утечки.

Агентство ссылается на диаграмму, представляющую собой резюме ответов правительств 38 стран Европы на вопросы о готовности оказать военную поддержку Киеву. Документ имеет гриф "секретно", обладает пометкой "не для передачи партнерским зарубежным спецслужбам" и скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США от 2 марта 2023 года. В нем содержатся ответы европейских правительств в четырех категориях: страны, уже проводящие обучение украинских военных и предоставляющие Киеву военную помощь, готовые к поддержке Украины в данном формате государства, столицы с наличием "военных возможностей" поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и акторы "с наличием политической воли" к будущим поставкам летальных вооружений.

Как сообщает Reuters, "нет" по всем четырем параметрам ответили лишь правительства Австрии и Мальты. Согласно документу, сербские власти отказались проводить обучение украинских военных, но сообщили о наличии военных возможностей и политической воли к поставкам оружия Киеву. При этом агентство подчеркивает, что оно не смогло подтвердить подлинность диаграммы Пентагона.

После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Сербский президент также сообщил, что его страна не будет поставлять оружие ни России, ни Украине. 2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Белграда официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. По сведениям издания, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

Агентство Reuters подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. При этом, как отмечает агентство, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой. 

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Австрия
Китай
Россия
Сербия
США
Украина
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