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РИА Новости

МИД РФ предупредил о рисках гражданской авиации из-за поставок Украине ПЗРК

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Военнослужащий армии Украины с ПЗРК "Игла". Архивное фото
Военнослужащий армии Украины с ПЗРК "Игла". Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Андрій Яцик /

МИД РФ: поставки Киеву ПЗРК угрожают безопасности гражданского авиасообщения во всем мире

МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. Поставляемые Украине странами Запада системы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и противотанковых управляемых ракет (ПТРК) скоро станут угрозой безопасности гражданского авиасообщения в Европе, заявили в МИД РФ.

"В силу зашкаливающей там коррупции (оружие, – ред.) расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения ведомства.

В министерстве подчеркнули, что ЕС передал киевским властям вооружения и военной техники более чем на 12 миллиардов евро.

Кроме того, Запад поставляет ВСУ тяжелое вооружение, танки, а до конца года намеревается передать на поддержку ВСУ еще миллион артиллерийских снарядов, добавили в ведомстве.

Помимо этого в странах Евросоюза не препятствуют вербовке наемников, указали в российском МИД.

Дипломаты считают, что "именно из западного оружия, вложенного в руки преступной украинской власти и наемников, происходит уничтожение мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей".

"Под систематическими ударами украинской артиллерии находятся жилые районы городов, гражданская инфраструктура, совершаются обстрелы Запорожской АЭС со всеми вытекающими угрозами ядерной катастрофы на континенте", отметили в МИД.

Комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС близки к обсуждению вопроса отправки "войск миротворческого типа" на Украину, дипломаты указали, что "любые рассуждения Евросоюза о своем миротворчестве в нынешних условиях весьма лицемерны, поскольку никаких усилий в сторону политического урегулирования ЕС не предпринимает".

Ранее радио Sputnik сообщило, кого постпред России при ООН Василий Небензя назвал "теневым" получателем предназначенного Украине оружия.

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