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ТАСС

НПО автоматики разработает универсальную систему управления для ракеты-носителя "Амур-СПГ"

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НПО автоматики им. Семихатова
НПО автоматики им. Семихатова.
Источник изображения: agenda-u.org

Планируется, что система будет адаптирована как для возврата первой ступени ракеты, так и для одноразовых пусков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (НПОА, входит в Роскосмос) разработает технический проект универсальной трансформируемой системы управления для различных версий ракеты-носителя "Амур-СПГ". Разработку можно будет адаптировать как для возвращаемой первой ступени будущей метановой ракеты, так и для пусков в одноразовом варианте, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Система управления должна быть спроектирована таким образом, чтобы была возможность в условиях технического комплекса космодрома снять или добавить оборудование, которое обеспечивает приземление - возврат первой ступени или, наоборот, выведение на орбиту одноразовой ракеты. При этом важно обеспечить весь необходимый объем предстартовых проверок, чтобы эта процедура не требовала изменений программного обеспечения или стартового и технического комплекса. По сути, мы проектируем конструктор", - сказал генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

В пресс-службе уточнили, что екатеринбургским инженерам предстоит спроектировать систему управления, которую можно адаптировать под разные варианты ракеты: пилотируемый и грузовой с возвращаемой или невозвращаемой первой ступенью, а также для выведения космических аппаратов.

НПО автоматики производит системы управления для линейки ракет-носителей "Союз-2". Для "Амур-СПГ" инженеры проектируют схожую по функционалу, но отличающуюся по структуре систему, которая будет управлять полетом, а также контролировать работоспособность всех агрегатов ракеты, выдавать необходимые команды полезной нагрузке, анализировать признаки аварийного полета и при необходимости обеспечивать аварийное выключение двигателей.

"Многоразовое использование требует решения дополнительных задач. Нам предстоит после приземления обеспечить диагностику элементов системы управления на возвращаемой ступени и агрегатов. Мы должны разработать соответствующие алгоритмы и, главное, обеспечить возможность проведения всех работ непосредственно на космодроме, чтобы после каждого пуска не возить ступень к изготовителю", - пояснил заместитель генерального директора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский.

В компании отметили, что важным изменением, которое инженеры НПО автоматики учитывают при разработке системы управления, является смена топлива с привычного керосина на более экологичный сжиженный газ, выделяющий больше тепловой энергии, за счет чего увеличится и тяга двигателей. "Специалисты НПОА уже создали и успешно защитили эскизный проект системы управления для "Амур-СПГ". Отметим, что в новой системе управления будут реализованы уникальные технические решения, которые позволят добиться высоких эксплуатационных характеристик, а все приборы будут изготовлены из отечественной элементной базы", - добавили в пресс-службе.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2022 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова - одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. 

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Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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