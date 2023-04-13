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ТАСС

В Южной Корее проведут учебное моделирование отражения угроз из космоса

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

В мероприятии примут участие представители ВС, министерства национальной обороны, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий

СЕУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство и военные Республики Корея проведут в среду "теоретические учения", в ходе которых смоделируют возникновение внештатных ситуаций в космическом пространстве и обсудят возможные действия по реагированию на них. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Кабинет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

В мероприятии примут участие представители ВС, министерства национальной обороны, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, Корейского института аэрокосмических исследований. Впервые организатором учений выступят военные, а не министерство науки.

Тренировки сосредоточатся на улучшении системы реагирования на космические угрозы и взаимодействии между военными и профильными организациями. Участники обсудят несколько возможных сценариев, в том числе падение неработающего спутника на территорию Корейского полуострова, столкновение спутника с космическим мусором, изменение космического климата вследствие повышенной солнечной активности.

В январе этого года министерство науки и информационно-коммуникационных технологий выступило с предупреждением, что обломки завершившего свою работу американского спутника могли упасть в районе Корейского полуострова. В конечном счете спутник упал в водах вблизи Аляски. 

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Страны
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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