Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", производство современных модификаций вертолета Ми-8 на сегодняшний день ограничено объемами выпуска в России турбовальных двигателей ВК-2500. Об этом заявил вице-премьер Правительства Российской Федерации, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Турбовальный вертолётный двигатель ВК-2500ПС производства АО "ОДК-Климов" (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

"Основным узким местом (вертолетостроения - ИФ) на сегодняшний день являются вертолетные двигатели. В частности, если мы говорим про ВК-2500, изначально, когда в Санкт-Петербурге создавали единый центр по производству ВК-2500, мы рассчитывали на максимальный объем до 200 двигателей. Раскачали в итоге до 300, а потребность на сегодня - свыше 500 двигателей", - сказал Мантуров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Поэтому здесь естественно нужно учитывать эти узкие места, если мы говорим про вертолет типа Ми-8, его современные модификации", - отметил он.

Он также привел в пример вертолеты Ка-62, которые ранее оснащались двигателями Ardiden 3G производства французской Safran. Призванный заменить их российский мотор ВК-1600В, по словам Мантурова, будет сертифицирован только в конце следующего года.

ВК-2500 разработан петербургским "ОДК-Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" "Ростеха") в 2001 году. Класс мощности - 2500 л.с. Устанавливается на модификации вертолетов Ми-17, а также на боевые Ми-28, Ка-52, Ми-35, сказано на сайте разработчика.

Разработку ВК-1600В также ведет АО "ОДК-Климов". Этот двигатель предназначен для установки на многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 т. Первым объектом применения является перспективный многоцелевой Ка-62.