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bmpd.livejournal.com

Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России

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Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", производство современных модификаций вертолета Ми-8 на сегодняшний день ограничено объемами выпуска в России турбовальных двигателей ВК-2500. Об этом заявил вице-премьер Правительства Российской Федерации, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Турбовальный вертолётный двигатель ВК-2500ПС производства АО "ОДК-Климов" (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

"Основным узким местом (вертолетостроения - ИФ) на сегодняшний день являются вертолетные двигатели. В частности, если мы говорим про ВК-2500, изначально, когда в Санкт-Петербурге создавали единый центр по производству ВК-2500, мы рассчитывали на максимальный объем до 200 двигателей. Раскачали в итоге до 300, а потребность на сегодня - свыше 500 двигателей", - сказал Мантуров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Поэтому здесь естественно нужно учитывать эти узкие места, если мы говорим про вертолет типа Ми-8, его современные модификации", - отметил он.

Он также привел в пример вертолеты Ка-62, которые ранее оснащались двигателями Ardiden 3G производства французской Safran. Призванный заменить их российский мотор ВК-1600В, по словам Мантурова, будет сертифицирован только в конце следующего года.

ВК-2500 разработан петербургским "ОДК-Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" "Ростеха") в 2001 году. Класс мощности - 2500 л.с. Устанавливается на модификации вертолетов Ми-17, а также на боевые Ми-28, Ка-52, Ми-35, сказано на сайте разработчика.

Разработку ВК-1600В также ведет АО "ОДК-Климов". Этот двигатель предназначен для установки на многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 т. Первым объектом применения является перспективный многоцелевой Ка-62.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Ми-17
МИ-28
Ми-35
Ми-8
Компании
Safran
ОДК УК
Персоны
Мантуров Денис
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5 комментариев
№1
13.04.2023 07:04
Цитата, q
когда в Санкт-Петербурге создавали единый центр по производству ВК-2500, мы рассчитывали на максимальный объем до 200 двигателей. Раскачали в итоге до 300, а потребность на сегодня - свыше 500 двигателей", -
И какие будут решения?
Строить ещё один завод на проектную мощность 500 двигателей в год или расширять в два раза существующее производство в Питере?
0
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№2
13.04.2023 07:35
Мантуров признался в профнепригодности, оказывается у нас минестерство не в состоянии просчитать сколько потребуется продукции на пару лет вперед.
+1
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№3
13.04.2023 08:09
Цитата, Дмитрий-83 сообщ. №2
Мантуров признался в профнепригодности, оказывается у нас минестерство не в состоянии просчитать сколько потребуется продукции на пару лет вперед.
в условиях войны... К которой промышленность стала адаптироваться осенью 2022
0
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№4
13.04.2023 08:35
История с двигателями тянется с 2014. Тогда бодро отрапортовали, что проблема решена
https://www.forbes.ru/biznes/366813-boevoe-importozameshchenie-rossiya-stala-nezavisimoy-ot-oboronki-ukrainy
+1
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№5
13.04.2023 10:15
Супер! Начнем делать по 500 станков 3D печати в год для ОДК, означает все предприятия ВПК приняли по 10 чел нового персонала сразу после школы, молодежь нынче продвинутая, особенно девушки шибко хотят самоутвердиться в жизни и начать содержать будущую семью из бывших участников СВО. Всех мажоров на свалку!
0
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