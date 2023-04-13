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ТАСС

Сирийские спецназовцы и экипажи ВКС России провели учения по уничтожению террористов

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Флаги России и Сирии
Флаги России и Сирии.
Источник изображения: pukmedia.com

В учениях были задействованы бомбардировщики Су-24, российские парашютные системы "Арбалет-2" и вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сирийские спецназовцы и самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе учений в провинции Хама уничтожили условных террористов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе учений в провинции Хама подразделения специального назначения Вооруженных сил Сирии совместно с экипажами ВКС России уничтожили условных террористов", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, по замыслу учений противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями. Командованием российской группировки войск совместно с командованием Сирийской арабской армией было принято решение о проведении совместной наступательной операции по освобождению населенного пункта.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВКС России и расчеты артиллерийских подразделений Сирии нанесли огневое поражение по критически важным объектам противника. Это позволило военнослужащим 25-й дивизии специального назначения "Тигры" осуществить высадку тактического воздушного десанта в зону проведения операции. Военнослужащие специального назначения Сирийской Арабской Армии десантировались с высоты 1 - 3 тыс. метров с вооружением на российских парашютных системах "Арбалет-2" и штурмовым способом по канатам из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ. Штурмовые подразделения с применением высокоманевренной, автомобильной и бронетехникой провели штурм населенного пункта и уничтожили террористов, находившихся в нем.

За совместными действиями военнослужащих в ходе учений наблюдали представители командования группировки войск (сил) Вооруженных сил РФ в Сирии и руководящего состава Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. 

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