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ТАСС

Программу подготовки экипажей РОС разработают после утверждения эскизного проекта

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому РФ может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Разработка программы подготовки космонавтов к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) начнется после утверждения эскизного проекта. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"После того, как будет утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции. По результатам этой работы будет начата разработка программы подготовки экипажей к полету по программе экспедиций РОС", - сказал Борисов в ответ на вопрос, когда начнется подготовка космонавтов к полетам на РОС.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером РФ, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на текущий момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
МКС
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