Программу подготовки экипажей РОС разработают после утверждения эскизного проекта

Глава Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому РФ может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Разработка программы подготовки космонавтов к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) начнется после утверждения эскизного проекта. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"После того, как будет утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции. По результатам этой работы будет начата разработка программы подготовки экипажей к полету по программе экспедиций РОС", - сказал Борисов в ответ на вопрос, когда начнется подготовка космонавтов к полетам на РОС.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером РФ, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на текущий момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.