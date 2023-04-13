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РИА Новости

Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации

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Бронепоезд "Амур" на Херсонском направлении
Бронепоезд "Амур" на Херсонском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда в зоне спецоперации

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Минобороны России показало кадры боевой работы военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

В видеоролике показан спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней до 20 мм толщиной. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава.



Как пояснили в ведомстве, бронепоезд, в частности, предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, поезд сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.

Спецпоезд идёт с остановками перед мостами и путепроводами. В видео демонстрируется, как на насыпи железнодорожного полотна щупами работают бойцы минно-подрывного взвода. Они проверяют не только полотно, но и пространство под путями на наличие взрывных устройств. Параллельно военнослужащие запускают беспилотник, чтобы обследовать окрестности на предмет подозрительных машин, сооружений и скопления людей.

В голове бронепоезда идет железнодорожная платформа со средствами РЭБ, подавляющими радиоуправляемые взрыватели. Платформа загружена стройматериалами. В случае подрыва она примет основной удар на себя, а стройматериалы помогут восстановить путь.

Основное артиллерийское вооружение поезда – две зенитных спаренных 23-мм пушки. Они могут работать как по воздушным, так и наземным целям, в том числе поражать бронированную технику противника.

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