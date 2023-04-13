Посадку японского модуля на Луну запланировали на 26 апреля

В случае изменения условий посадки дата осуществления операции может быть перенесена, сообщили в компании Ispace

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Посадка на Луну японского модуля HAKUTO-R запланирована на 01:40 26 апреля по токийскому времени (19:40 25 апреля мск). Об этом сообщила в среду на своем сайте компания Ispace, которая разработала модуль.

Ожидается, что длительность этого процесса составит около часа. В случае изменения условий посадки дата осуществления соответствующей операции может быть перенесена на 1 мая, а также на 3 мая.

HAKUTO-R - первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Этот посадочный модуль призван доставить туда луноход Rashid Объединенных Арабских Эмиратов и несколько других грузов.