Войти
ТАСС

Посадку японского модуля на Луну запланировали на 26 апреля

343
0
0
Посадочный модуль HAKUTO-R
Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace.
Источник изображения: Ispace

В случае изменения условий посадки дата осуществления операции может быть перенесена, сообщили в компании Ispace

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Посадка на Луну японского модуля HAKUTO-R запланирована на 01:40 26 апреля по токийскому времени (19:40 25 апреля мск). Об этом сообщила в среду на своем сайте компания Ispace, которая разработала модуль.

Ожидается, что длительность этого процесса составит около часа. В случае изменения условий посадки дата осуществления соответствующей операции может быть перенесена на 1 мая, а также на 3 мая.

HAKUTO-R - первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Этот посадочный модуль призван доставить туда луноход Rashid Объединенных Арабских Эмиратов и несколько других грузов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Проекты
Луна
Похожие новости
22.07.2020
Помпео отметил вклад США в запуск ОАЭ первого марсианского зонда
15.07.2020
Рогозин заявил о планах Вашингтона создать аналог НАТО в космосе
03.07.2019
Американское оружие в Афганистане плохо переваривается
19.06.2019
Гендиректор "Главкосмоса": Россия готова строить модули МКС для других стран
24.09.2018
МКС для туризма — это ни о чем! Космонавт Котов — о будущем российского космоса
31.07.2018
В МАИ разрабатывают концепт суборбитального самолета
23.06.2009
Салон в Ле-Бурже укрепил позиции авиапрома России и принял больше гостей, чем ожидалось
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО