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ТАСС

Летные испытания "Орла" будут увязаны с развертыванием Российской орбитальной станции

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«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

Сейчас изготавливаются опытные изделия корабля "Орел", а также проводятся испытания его составных частей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует увязать летные испытания перспективного корабля "Орел" с развертыванием новой Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Первоначально летные испытания ПТК (перспективного транспортного корабля - прим. ТАСС) планировалось проводить со стыковкой к Международной космической станции. Но с учетом того, что мы одновременно ведем работы по созданию новой орбитальной станции, логичным видится увязка систем корабля и РОС, синхронизация проведения летных испытаний с развертыванием РОС", - заявил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, сейчас изготавливаются макеты и опытные изделия корабля "Орел", проводятся автономные испытания его составных частей. Также начались работы по экспериментальной отработке пилотируемого транспортного корабля на полноразмерных макетах.

"Роскосмос разрабатывает федеральный проект по созданию космического комплекса РОС. В него будут заложены средства на создание наземной инфраструктуры для запусков модулей и ПТК с космодрома Восточный", - добавил Борисов.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером РФ, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028–2030 годов.

 

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 08:00 мск. 

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