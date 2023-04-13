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ТАСС

Правительство КНДР планирует превратить страну в космическую державу мирового уровня

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В Пхеньяне напомнили, что космос принадлежит всему человечеству и не является "монопольной собственностью" какого-либо из государств

СЕУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Трудовая партия Кореи и правительство КНДР ставят цель превратить народную республику в космическую державу мирового уровня, фундамент для этого уже заложен. Об этом в среду заявило Центральное телеграфное агентство Кореи по случаю Международного дня полета человека в космос.

"Непоколебимая позиция нашей партии и правительства - стремление построить из нашей страны мировую космическую державу", - пишет ЦТАК. В Пхеньяне напомнили, что космос принадлежит всему человечеству и не является "монопольной собственностью" какой-либо из стран. Согласно международному праву, включая Договор о космосе, все страны имеют право на законное освоение и использование космического пространства, подчеркивает агентство.

"И в нашей стране активно продвигается работа по освоению космоса в соответствии с духом Договора о космосе, в котором определено право суверенного государства на мирное использование космического пространства, международными тенденциями, а также в соответствии с интересом и ожиданиями всей страны и народа", - отмечает ЦТАК.

КНДР уже заложила надежную основу для покорения космоса, успешно выводит на орбиту спутники полностью собственной разработки и производства, подчеркивает агентство. "Наша республика благодаря мудрому руководству партии и когорте талантливых ученых и инженеров, несомненно, добьется блестящей реализации цели по строительству космической державы", - заключает ЦТАК.

Агентство напоминает, что в 2011 году Генассамблея ООН в честь 50-летия полета Юрия Гагарина обозначила 12 апреля как Международный день полета человека в космос. Успех первого пилотируемого полета в космос стал "историческим событием и открыл новую эпоху покорения космоса, о котором давно мечтало человечество", добавляет ЦТАК. 

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