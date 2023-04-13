Российская армия получит комплекс "Робоснайпер", сообщил источник

Армия России скоро получит первый дистанционный снайперский комплекс "Робоснайпер"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс "Робоснайпер", он успешно прошел заводские испытания, а в ближайшее время поступит на опытную эксплуатацию в войска, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с "Лобаев Роботикс" завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса "Робоснайпер". В ближайшее время система отправится на опытную эксплуатацию в боевые подразделения", — заявил собеседник агентства.

Он не стал раскрывать тактико-технические характеристики роботизированной снайперской винтовки, но отметил, что "Робоснайпер" стал продуктом развития проекта "Антимайдан-Рубеж".

Ранее основатель предприятия-соразработчика данного проекта Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказывал в интервью РИА Новости, что в рамках научно-исследовательской работы "Антимайдан-Рубеж" создавался роботизированный снайперский антидроновый комплекс, применение которого против малоразмерных беспилотников позволило бы сэкономить дорогостоящие ракеты.