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ТАСС

Премьер-министр Украины сообщил, что Киев начнет контрнаступление по готовности

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool via AP

Денис Шмыгаль предположил, что контрнаступление может начаться летом 2023 года, однако Киеву нужна дополнительная помощь

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Украина не чувствует давления Запада по срокам контрнаступления, оно может начаться только при стопроцентной готовности к нему. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете The Hill, опубликованном во вторник вечером.

"Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления, - сказал он. - Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому". Как пишет The Hill, Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом.

Шмыгаль подчеркнул, что для такой готовности Киеву нужна дополнительная помощь. "Чтобы быть готовыми к контрнаступлению, нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки, и нам понадобятся истребители", - сказал премьер.

По данным The Hill, он прибыл в Вашингтон во вторник для проведения серии встреч, посвященных оказанию Украине международной помощи. В частности, Шмыгаль "примет участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка".

Ранее во вторник Шмыгаль провел встречу в Канаде с премьером Джастином Трюдо, по результатам которой было объявлено, что Оттава направит киевским властям новый пакет военной помощи, в него войдут автоматы, пулеметы и патроны. Кроме того, украинский премьер призвал продлить канадскую миссию по обучению украинских военных по стандартам НАТО. Стороны также подписали совместную декларацию правительств Канады и Украины о модернизации канадско-украинского соглашения о свободной торговле. 

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Страны
Канада
США
Украина
Проекты
NATO
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