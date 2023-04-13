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ТАСС

Спутник "Арктика-М" №2 планируют запустить на орбиту в декабре

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Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

В будущем группировку увеличат до четырех космических аппаратов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Запуск метеорологического космического аппарата (КА) "Арктика-М" №2 запланирован на декабрь текущего года. Об этом говорится в материалах правительства к посещению в среду премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос).

"КА "Арктика-М" № 2 находится на завершающей стадии изготовления. Его запуск запланирован на декабрь 2023 года", - говорится в материалах.

Там отмечается, что в 2023 году начнутся работы по модернизации системы "Арктика-М". В будущем группировка будет увеличена до четырех космических аппаратов. Это позволит вдвое сократить периодичность глобальной съемки полярной области, детализирует краткосрочные прогнозы погоды, повысит оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе.

"С помощью четырех КА появится возможность производить одновременную съемку Земли с двух ракурсов, с западного и восточного витков орбиты. Это повысит точность выделения облаков над снежным и ледовым покровом и определения их характеристик, что является существенным для обеспечения безопасности мореплавания и полетов авиации в Арктическом регионе", - уточняется в материалах.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. 

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НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Арктика
Байконур
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