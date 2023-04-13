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ТАСС

Глава Роскосмоса рассказал о ходе согласования российской лунной программы

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

В настоящее время проект, разработка и утверждение программы находятся на согласовании в федеральных органах исполнительной власти, отметил Юрий Борисов

МОСКВА, 12 апреля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Проект российской лунной программы в настоящее время находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Для миссии по высадке космонавта на поверхность Луны необходимо утверждение программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. В настоящее время проект программы, а также разработка и утверждение лунной программы находятся на согласовании в ФОИВ", - заявил Борисов.

По словам гендиректора Роскосмоса, сейчас ключевыми направлениями развития отечественной пилотируемой космонавтики являются работа на Российской орбитальной станции (РОС) и подготовка к полету на Луну. "Роскосмос ведет разработку эскизного проекта новой Российской орбитальной станции, в ходе которого будет определен ее облик и выбран основной вариант развертывания и наклонение целевой орбиты станции", - отметил он, уточнив, что к обсуждению, какой должна быть РОС, привлечен широкий круг общественности - от профильных вузов до Российской академии наук.

В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером РФ, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на текущий момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
Луна
МКС
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