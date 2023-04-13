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ТАСС

Для новой Российской орбитальной станции создадут грузовик "Прогресс-РОС"

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21"
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

По словам главного конструктора РОС Владимира Кожевникова, для первоначального транспортно-технического обеспечения предполагается использовать новый пилотируемый корабль

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Транспортно-техническое обеспечение новой Российской орбитальной станции (РОС) предусматривает создание космического грузовика "Прогресс-РОС". Об этом сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Для первоначального транспортно-технического обеспечения РОС предполагается использовать новый пилотируемый корабль и доказавший свою надежность космический грузовик "Прогресс". В варианте для новой станции - "Прогресс-РОС", - сказал Кожевников в интервью "Российской газете".

Он отметил, что работы должны быть развернуты сразу по всем направлениям: создание орбитального комплекса РОС, создание наземного комплекса управления, проведение необходимых доработок космодрома Восточный.

"Должна быть эффективно выстроена работа всей кооперации", - подчеркнул главный конструктор РОС. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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