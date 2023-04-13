Запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован после 2028 года

Она будет исследовать объекты Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Запуск космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется после 2028 года. Об этом говорится в материалах правительства к посещению в среду премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. Лавочкина (входит в Роскосмос).

"В настоящее время ведутся работы по созданию уникальной космической обсерватории "Спектр-УФ", которая будет исследовать объекты Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Аппарат будет оснащен телескопом собственной разработки НПО Лавочкина с диаметром зеркала 170 см. Запуск запланирован после 2028 года", - говорится в материалах.

"Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Головной организацией в проекте является Институт астрономии РАН (ИНАСАН).