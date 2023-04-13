Работы по созданию Российской орбитальной станции планируют начать в 2024 году

Запуск первого модуля станции намечен на 2027 год

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Работы по созданию перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать в 2024 году, это поможет полностью развернуть станцию к 2032 году. Об этом в среду сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Сроки [2027-2032 гг.] действительно жесткие. Но они реальны при выполнении определенных условий. Каких? Прежде всего, летом 2023 года завершить разработку эскизного проекта и успешно защитить его в госкорпорации "Роскосмос". Одновременно заключить необходимые госконтракты на создание космического комплекса Российской орбитальной станции со стартом работ в 2024 году", - сказал Кожевников в интервью "Российской газете"

Так, эскизное проектирование РОС планируется завершить уже этим летом. Запуск первого модуля станции намечен на 2027 год, а завершение развертывания РОС - на 2032 год. "Объем работ очень большой", - отметил Кожевников.

Главный конструктор РОС подчеркнул, что РКК "Энергия" впервые работает над проектом по безбумажной технологии - жизненный цикл изделия управляется благодаря современным компьютерным системам. "Детально прорабатываем вопросы применения так называемых цифровых двойников, оптимизации объема испытаний для сокращения сроков и стоимости при безусловном сохранении качества", - сказал Кожевников.