Войти
ТАСС

Работы по созданию Российской орбитальной станции планируют начать в 2024 году

358
0
0
rkk-energiya-logo
Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева".

Запуск первого модуля станции намечен на 2027 год

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Работы по созданию перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать в 2024 году, это поможет полностью развернуть станцию к 2032 году. Об этом в среду сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Сроки [2027-2032 гг.] действительно жесткие. Но они реальны при выполнении определенных условий. Каких? Прежде всего, летом 2023 года завершить разработку эскизного проекта и успешно защитить его в госкорпорации "Роскосмос". Одновременно заключить необходимые госконтракты на создание космического комплекса Российской орбитальной станции со стартом работ в 2024 году", - сказал Кожевников в интервью "Российской газете"

Так, эскизное проектирование РОС планируется завершить уже этим летом. Запуск первого модуля станции намечен на 2027 год, а завершение развертывания РОС - на 2032 год. "Объем работ очень большой", - отметил Кожевников.

Главный конструктор РОС подчеркнул, что РКК "Энергия" впервые работает над проектом по безбумажной технологии - жизненный цикл изделия управляется благодаря современным компьютерным системам. "Детально прорабатываем вопросы применения так называемых цифровых двойников, оптимизации объема испытаний для сокращения сроков и стоимости при безусловном сохранении качества", - сказал Кожевников. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ИТ
Похожие новости
15.10.2021
Космический турист из Японии назвал жаркой тренировку в российском скафандре
14.10.2021
Ракетный комплекс противоракетной и противокосмической обороны большой дальности «Аэростат». Часть 1
03.11.2020
Звездный устав: космической отрасли прописали ускорение
27.03.2019
Центр подготовки космонавтов в ближайшее время получит первый из двух Ту-204-300
05.02.2019
Появилось изображение российского гиперзвукового космического дрона
27.07.2018
Повелитель батута
28.12.2017
Российские ГЭС оснастят космической системой контроля и диагностики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО