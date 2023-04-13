Матвиенко заявила о важности пересмотра зарплат на предприятиях космической отрасли

Спикер Совфеда отметила, что трудно ожидать прорыва, когда оклад инженера сопоставим с окладом кассира

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пересмотр системы зарплат на государственных предприятиях космической отрасли является первоочередной мерой для возвращения престижа профессий инженеров и специалистов в этой сфере. Такое мнение выразила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Выстроенная усилиями многих поколений ученых, инженеров, рабочих отечественная космическая отрасль сегодня нуждается в новых молодых энтузиастах, специалистах высочайшего класса. Пока же - надо признать - нам не удается вернуть престиж профессии. Первоочередной мерой считаю пересмотр системы зарплат на госпредприятиях", - написала спикер Совфеда в своем блоге, опубликованном на сайте палаты по случаю Дня космонавтики.

Она убеждена, что трудно ожидать прорыва при окладе инженера, сопоставимом с окладом кассира в магазине. "А ведь это интеллектуальная элита страны, нам нельзя об этом забывать. Те, кто занимаются космическими разработками сегодня, настоящие романтики, герои, и я благодарю их за верность делу, идеалам", - написала Матвиенко.

Матвиенко также заявила, что Россия выступает за сохранение и углубление сотрудничества в космосе с зарубежными государствами, выключая западные.

"Сегодня, когда в мировой политике и экономике царит нестабильность, хочу отметить, что именно космос остается одной из очень немногих площадок, где сохраняется, продолжается сотрудничество России и зарубежных государств, в том числе западных. Наша страна выступает за его сохранение и углубление. Потому что это сотрудничество объединяет наиболее прогрессивно мыслящих людей", - написала спикер Совфеда.

По ее мнению, в этом вопросе "нет места конъюнктуре и сиюминутности". "Оно жизненно важно для всего человечества. Неслучайно День космонавтики - международный, и его отмечает вместе с нами весь мир", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость повысить привлекательность бизнес-вложений в отечественную космическую отрасль. Для этого, по ее мнению, нужно усовершенствовать законодательство в этой сфере, облегчив доступ частных компаний к освоению космоса.

Она отметила важность "развития частно-государственного взаимодействия в освоении космоса". "Для этого нужно повысить привлекательность бизнес-вложений в нашу космическую отрасль, защитить их, обеспечив надежные гарантии. Сегодня практические шаги в этом направлении во многом упираются в несовершенство правовой базы. Считаю необходимым заложить в законодательство возможности для быстрой его адаптации под требования времени", - написала спикер Совфеда.

Она призвала не стесняться перенимать и опыт Запада, "если он демонстрирует свою эффективность, позволяет добиваться все новых результатов". "Также, на мой взгляд, важно обеспечить для частных космических инициатив зеленый коридор на всех этапах согласования, чтобы исполнительные и контролирующие органы не тормозили их, а помогали. Со своей стороны, Совет Федерации готов обеспечить рассмотрение профильных законов в приоритетном режиме", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Сенатор убеждена, что в условиях жесткой конкуренции "цена промедления особенно высока". Она заявила, что Россия была и остается признанной космической державой, хотя "сегодня мы уже не единственные в космосе". "Многие страны нас догнали и в чем-то, увы, опережают. Но я считаю принципиально важным и горжусь, что Россия остается в числе тех, кто своими исследованиями движет вперед мировую космическую науку, приближает освоение человеком звездных пространств. Вот почему в День космонавтики мы не только воздаем должное достижениям прошлого, но и оцениваем настоящее, строим планы на будущее", - отметила Матвиенко.

По ее словам, эти планы жизненные, реальные. Речь идет об осуществлении глубоко продуманной стратегии развития, а не об азартном стремлении к лидерству любой ценой. "Предстоит осуществить своего рода маневр, который позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. То есть определить проекты, которые требуют первоочередного финансирования, и те, которые можно отнести на более отдаленную перспективу, а также обеспечить освоение новых направлений космонавтики. Такая работа идет полным ходом", - констатировала спикер Совфеда.

Она добавила, что в числе приоритетов - пилотируемые полеты, создание национальной Российской орбитальной станции, Российская лунная программа на период 2021-2040 годов, научный космос. "Будем наращивать спутниковую группировку, в частности, для поддержки Северного морского пути. Есть и другие, не менее масштабные задачи", - подчеркнула Матвиенко.