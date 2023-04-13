Израиль выразил готовность предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной

Посол в РФ Александр Бен Цви отметил, что для этого нужно обоюдное желание сторон

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Израиль готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если стороны изъявят такое желание. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в опубликованном в среду интервью газете "Известия".

"Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности израильской стороны предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться", - добавил дипломат.