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ТАСС

Реализация миссий "Луна-26" и "Луна-27" начнется в 2027-2028 годах

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АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года
АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года.
Источник изображения: «Роскосмос»

Речь идет о комплексной экспедиции, которая направлена на изучение спутника Земли

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Орбитальная миссия "Луна-26" и посадочная "Луна-27" будут реализованы, начиная с 2027-2028 годов. Об этом говорится в материалах правительства к посещению в среду премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос).

"В ближайшей перспективе, предварительно начиная с 2027-2028 годов, планируется реализация миссий с орбитальным КА [космическим аппаратом] "Луна-26" и посадочным КА "Луна-27", - говорится в материалах.

Там уточняется, что обе миссии будут взаимосвязаны: это комплексная экспедиция, которая направлена на изучение Луны одновременно с орбиты и поверхности естественного спутника Земли.

"В продолжение предполагается реализация миссии с КА "Луна-28", предусматривающей забор образцов реголита с глубины примерно двух метров и последующую его доставку на Землю для детальных исследований", - сообщается в материалах.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали ТАСС, что запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на 13 июля. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
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