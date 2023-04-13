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ТАСС

На Луне планируют разместить комплекс экспериментально-исследовательских средств

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АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года
АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года.
Источник изображения: «Роскосмос»

Работы проведут в рамках создания российско-китайской Международной научной лунной станции к 2035-2040 годам

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Экспериментально-исследовательские средства будут развернуты на поверхности и орбите Луны в рамках создания российско-китайской Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом говорится в материалах правительства к посещению в среду премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос).

"В ходе строительства МНЛС предусматривается к 2035-2040 годам размещение на поверхности и орбите вокруг Луны комплекса экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ", - говорится в материалах.

Там уточняется, что особенностью проекта является открытость для участия других международных партнеров.

В конце 2022 года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы. Как отметили в госкорпорации, также было подписано соглашение о сотрудничестве в обеспечении взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou.

Кроме того, правительства России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции, дорожная карта была представлена в июне 2021 года. 

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Китай
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CNSA
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Луна
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