Результат будет "скромным". США не поверили в успех "контрнаступления" ВСУ

WP: США усомнились в успехе украинского наступления из-за проблем с комплектованием ВСУ

США сомневаются в успехе украинского "контрнаступления" из-за проблем с комплектованием войск, пишет WP со ссылкой на "слитые" документы Пентагона. Эта оценка расходится с публичными заявлениями Вашингтона о стойкости ВСУ.

Проблемы со средоточием войск, боеприпасов и боевой техники, с которыми столкнулась Украина, могут привести к тому, что ВСУ "значительно" не оправдают изначальные ожидания Киева от скорого контрнаступления, направленного на то, чтобы этой весной вернуть занятые Россией территории. Об этом свидетельствуют оценки американской разведки, содержащиеся в ставших достоянием гласности секретных документах. Все это показывает, что Вашингтон испытывает недобрые предчувствия в отношении этого вооруженного конфликта.

Утечка информации под грифом "совершенно секретно" показала, насколько мрачные оценки давала разведка в начале февраля, предупреждая о больших проблемах с "формированием группировки и обеспечением". Согласно "слитым" документам, наступательная операция приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям". Эта оценка существенно отличается от прежней позиции администрации Байдена, публично заявлявшей о живучести и стойкости украинской армии. Она наверняка придаст уверенности критикам, считающим, что США и НАТО должны активнее добиваться проведения переговоров об урегулировании конфликта.

Данный документ, который ранее не раскрывался, входит в число материалов, обнаруженных на прошлой неделе на онлайн-платформах обмена сообщениями. Пентагон, допустивший утечку информации, касающейся национальной безопасности США, а также Министерство юстиции начали расследование по этому факту.

Эта утечка позволила лучше понять, как американская разведка действует во всем мире, но информация о российско-украинском вооруженном конфликте оказалась особенно интересной. Например, согласно "слитым" документам, американские представители обнаружили критические недостатки в украинской системе ПВО и нехватку боеприпасов. Многие документы датированы февралем-мартом.

Как выяснилось, американские специалисты прогнозируют скромный успех предстоящего украинского наступления. Согласно "слитым" документам, стратегия Киева состоит в возвращении под свой контроль оспариваемых территорий на востоке с одновременным продвижением на юг в попытке перерезать сухопутный российский коридор, ведущий в Крым. Москва присоединила этот полуостров в 2014 году и сейчас осуществляет через него снабжение своих войск, ведущих боевые действия на Украине. Мощь российской обороны вкупе с "многочисленным недостатками украинской армии в плане боевой подготовки и снабжения боеприпасами может помешать успеху и привести к еще большим потерям в ходе наступления", говорится в документе.

Пометки на документе свидетельствуют, что информация была предоставлена агентурой и радиоразведкой. Скорее всего, для сбора сведений применялись секретные методы ЦРУ и Агентства национальной безопасности. Управление директора национальной разведки, которое, по всей видимости, подготовило "слитые" документы, от комментариев отказалось, как и Совет национальной безопасности. Министерство обороны отказалось от разговора о содержании документов.

Выступая в понедельник в Пентагоне, официальный представитель военного ведомства Крис Мигер (Chris Meagher) заявил, что военные всеми силами стараются установить объемы утечки информации и ее последствия, а также предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем. Он отказался говорить на тему достоверности раскрытой информации. Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель (Vedant Patel) сказал, что американские власти стараются успокоить союзников и партнеров, заявляя о "решимости обеспечивать сохранность разведывательной информации".

О скромных результатах предстоящего весеннего наступления говорится не только в документах, попавших в интернет. Такую оценку подтверждает и секретный анализ, проведенный Советом национальной безопасности. Выводы из этого анализа недавно сообщили избранной группе чиновников с Капитолийского холма. Согласно этой оценке, Украине вряд ли удастся занять столько же территории, сколько она вернула осенью прошлого года в результате поразительных прорывов на востоке и юге.

За то время, которое прошло после составления ставших достоянием гласности документов, американские официальные лица провели серию переговоров с украинским руководством с целью убедиться, что планы Киева на наступление соответствуют его возможностям. Об этом сообщили представители США, согласившиеся на беседу при условии соблюдения анонимности, так как речь идет о секретных и весьма деликатных вопросах. Так, в середине марта по видеосвязи состоялся один важный разговор на высоком уровне, в котором приняли участие председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и их украинские коллеги.

Кроме того, американские представители провели с украинскими военачальниками командно-штабные учения, пытаясь показать, чем могут закончиться разные сценарии наступления и каковы могут быть последствия чрезмерного распыления сил. Так, пути снабжения и эвакуации растянутся, будет трудно удержать захваченную территорию, а тем более продвинуться вперед.

После окончания учений у всех сторон сложилось ощущение, что Украина начинает понимать, насколько ограниченными будут ее успехи в ходе наступления, и станет готовиться соответствующим образом. Перерезать сухопутный коридор вряд ли удастся, говорят источники, однако Соединенные Штаты надеются, что благодаря постепенным успехам можно будет создать угрозу свободному перемещению российского личного состава и боевой техники в регионе, который стал для российских сил важнейшим путем снабжения.

Высокопоставленный украинский руководитель не стал оспаривать содержащиеся в документах выводы и указал на то, что недоработки тыла тормозят обещанные поставки западной помощи. "Отчасти это верно, – заявил чиновник, – но самое важное – это задержки с поставками уже обещанной боевой техники. Это сдерживает процесс подготовки уже сформированных новых бригад и контрнаступление в целом". Некоторые страны, в том числе, Соединенные Штаты, пообещали Украине танки и другие бронированные машины, но долго и мучительно размышляли об этом своем решении, вызвав критику со стороны Киева и его самых стойких восточноевропейских союзников. Вашингтон ускорил процесс отправки партии танков "Абрамс", но машины доставят лишь через несколько месяцев.

Еще один высокопоставленный украинский руководитель заявил, что утечка информации вряд ли помешает проведению запланированного наступления. "Все знают, что нам не хватает боеприпасов. Президент и министр обороны говорят об этом открыто", — сказал чиновник. – С ноября всем совершенно ясно, что направление главного удара будет на юге. Сначала Мелитополь, а потом Бердянск. Но точное место – мы можем изменить его за неделю до начала".

Военачальники и независимые аналитики открыто предполагают, что контрнаступление начнется на востоке и юге Украины. Россия усилила оборону Крымского полуострова, создав плотную сеть оборонительных сооружений и траншей в ожидании этой операции.

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Запад направил на Украину оружие и военную технику на десятки миллиардов долларов, назвав эту помощь важным стимулом. Однако раскрытые документы показали то, о чем уже давно знают многие командиры и военнослужащие. Сложные боевые действия измотали украинские войска и лишили их значительной части боевой техники. Теперь каждый новый день конфликта дает дополнительные преимущества более многочисленной российской армии.

Украинские подразделения тратят огромное количество артиллерийских снарядов. По словам военных, боеприпасы уже начали нормировать. Сражающиеся в осажденном Артемовске артиллеристы рассказывают, что их старые советские гаубицы не такие точные, как западная артиллерия, и поэтому им приходится стрелять больше, от чего техника быстрее изнашивается. Солдаты тоже измотаны. Киеву приходится проводить дополнительную мобилизацию, чтобы набрать больше бойцов. Иногда людей останавливают прямо на улице, чтобы вручить им повестку.

Личный состав, находящийся на передовой, в последние недели жалуется на то, что призванные в армию и прибывшие на фронт военнослужащие плохо подготовлены. Однако обстановка на поле боя не в полной мере отражает состояние украинских вооруженных сил, потому что для предстоящего контрнаступления Киев готовит войска отдельно, не отправляя их на передовую, в том числе, на оборону Артемовска.

Вливать миллиарды долларов в тупиковое военное противостояние, в котором могут быть лишь небольшие успехи в том или ином направлении, вряд ли целесообразно. Такая перспектива может ослабить решимость сторонников Киева в Европе и США. В этом случае все настойчивее зазвучат призывы к переговорам между Киевом и Москвой.

Но начинать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным – рискованный шаг для Владимира Зеленского, поскольку украинцы, пережившие огромные тяготы и невзгоды во время конфликта и живущие надеждой на полную победу, относятся к Кремлю исключительно враждебно.

Авторы статьи: Алекс Хортон (Alex Horton), Джон Хадсон (John Hudson), Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Сэмюэл Оукфорд (Samuel Oakford)

Свой материал для статьи предоставили Сергей Моргунов (Serhiy Morgunov), Дэн Ламот (Dan Lamothe) и Эллен Накасима (Ellen Nakashima)