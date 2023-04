"На грани глупости и безумия". Хёрш оценил действия НАТО в отношении России

Сеймур Хёрш: действия США и НАТО в отношении России находятся на грани глупости и безумия

США и НАТО действуют крайне глупо, цитирует Tichys Einblick журналиста-расследователя Сеймура Хёрша. Подрыв "Северных потоков", финансирование и обучение ВСУ, а также убежденность в том, что Украина вступит в НАТО, — это "безумные" идеи администрации Байдена, в опровержение которых американцы не хотят верить.

Хёрш не церемонится с правителями. Если войну Джорджа Буша в Ираке он считал крайне глупой затеей, то можно предположить, что организованный Байденом подрыв «Северного потока» он оценивает еще жестче. По мнению Хёрша, это была отчаянная попытка главы США удержать западноевропейских союзников в узде и принудить их к участию в затяжном конфликте с Россией.

Сеймур Хёрш родился 8 апреля 1937 года в Чикаго в семье евреев, эмигрировавших из Польши и Литвы. Вот уже более 50 лет он работает как репортер и журналист-расследователь. Сотрудничал со многими изданиями, в том числе New York Times, New Yorker и London Review of Books. Хёрш активно продолжает традиции оппозиционной журналистики, пытающейся через разоблачительные и сенсационные статьи расследовать дела о коррупции и грязные аферы правящих кругов. В разговоре с ним создается впечатление, что он действительно видит правительство насквозь.

Хёрш писал о резне в Ми Лае (Военное преступление, совершенное солдатами Армии США во время войны по Вьетнаме — Прим. ИноСМИ.), за что в 1970 году получил Пулитцеровскую премию, а позднее внес вклад в разоблачения вокруг Уотергейта и скандала с пытками в тюрьме Абу-Грейб. Некоторые его статьи, например, о применении Турцией химического оружия против боевиков «Ан-Нусры»* в Сирии, хотя и вызвали некоторые сомнения, но опровергнуты не были. В 2015 году он опубликовал свою точку зрения об убийстве Усамы бен Ладена, упрекнув в подобострастии средства массовой информации, которые не высказали ни малейшей критики в адрес Барака Обамы. Из официальной версии этой секретной операции Хёрш не верит ни одному слову.

В феврале этого года Хёрш после долгих расследований опубликовал материал о подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в районе острова Борнхольм, который, по сравнению с его прежними историями подобного масштаба, практически не вызвал ажиотажа, по крайней мере, в сервильной прессе США. Немецкие СМИ проявили большее любопытство. При этом ведущие немецкие политики — если считать таковыми членов коалиционного правительства и ХДС/ХСС — старались особо не реагировать на публикацию. Когда же фракция «Альтернативы для Германии» в бундестаге потребовала создания следственной комиссии, депутат от ХДС/ХСС Патрик Шнидер (Patrick Schnieder) заявил, что расследование этого происшествия не соответствует «общественным интересам».

Хёрш подчеркивает, что стандарты его журналистики не изменились со временем. Свою статью о «Северных потоках» он даже не стал предлагать New York Times или Washington Post. Это ничего бы не дало, так как эти газеты существуют, судя по всему, в другом мире, где факты, выявленные расследовательской журналистикой, не имеют никакого значения. Хёрш всегда работает с двумя расследователями, которые подвергают все факты тщательному анализу. Журналист на 86-м году жизни не утратил живости, и это относится и к ответам на вопросы, которые он редко когда дослушивает до конца во время интервью. При этом он не стесняется в выражениях, когда речь заходит о глупости, отсутствии чувства реальности, сумасшествии правящего класса, в особенности это касается администрации Байдена.

Tichys Einblick: Господин Херш, ваша первая статья о подрыве газопроводов «Северный поток» была опубликована на онлайн-платформе Substrack три месяца назад. В начале февраля вы также подробно описали, как США — с помощью Норвегии — подорвали шесть из восьми ниток газопроводов. Вы написали, что планирование этой диверсии началось в Вашингтоне еще в декабре 2021 года...

Сеймур Хёрш: Это не было планированием в узком понимании. Было дано задание незадолго до празднования нового 2021 года, предположительно под Рождество. Нужно было придумать нечто, чем мог бы воспользоваться президент — какую-то приманку или угрозу — чтобы убедить Путина не начинать спецоперацию на Украине.

— Было желание уговорить Путина сохранить статус-кво на Украине.

— Речь шла в первую очередь об угрозе. Думаю, что это правительство несильно в уговорах. Оно действует скорее по принципу «тот, кто не с нами, тот против нас». Идея была такова: заявить Путину, что американцы взорвут газопровод, если он пересечет границу Украины. Но по этому поводу мне нужно еще кое-что сказать. Не знаю, почему практически никто не обратил внимания на то, что российская армия насчитывала приблизительно 120 тысяч человек. То есть, я имею в виду не войска на линии фронта, а резерв. Когда вермахт в 1939 году напал на Польшу, в его рядах было 1,2 миллиона солдат. Поэтому если некоторые люди сегодня еще говорят, что Путин хотел захватить Киев, то им нужно сказать: это совсем не так. Это было невозможно сделать. В Киеве было как минимум 60 тысяч солдат. А так как Путин не взял Киев, то сейчас принято говорить, что ему это не удалось. Но я просто не могу себе представить, как он мог бы это сделать с таким небольшим количеством войск. Кроме того, нужно учитывать, что США и НАТО в последние годы вооружали ВСУ, благодаря чему они росли количественно и качественно, поэтому сейчас эта армия, как минимум, значительна.

— То есть вы не разделяете мнения, широко распространенного в начале спецоперации, что Путин нацелился на всю Украину и намеревался ее завоевать?

— В течение нескольких лет я слушал его речи. Было время, два или три года назад, когда он несколько утратил свою проницательность. Думаю, он чувствовал себя неважно. Но в последние два или полтора года он вновь стал выражать свои мысли довольно четко. Он владеет фактами и говорит прямо. И очевидно, что на Украине он действовал не в полную силу.

Думаю, верно то, о чем рассказал мне один из хорошо информированных друзей: Путин хочет установить «сюзеренитет» над Украиной: не физический, а политический контроль над территорией, прежде всего во внешней политике. Он не хочет поглощения Украины. Никому она в действительности не нужна, в том числе и НАТО — несмотря на то, что об этом думают все на Западе. Думаю, Путин согласится на мир, если Украина будет демилитаризована, что, конечно, для Киева абсолютно неприемлемо. В этом вся проблема.

Дело пойдет к тому, что Россия захочет распоряжаться властью в некоторых областях Украины. И тут Зеленский мог бы сделать какое-нибудь компромиссное предложение. Но в конечном итоге из этого ничего не получится, так как мы этого не хотим. В США только что одобрили выделение нового финансирования для Украины, в том числе и предоставление истребителей. Мы можем обучать украинских пилотов управлять F-16. Кстати, это довольно старые самолеты, которые русские смогут сбивать относительно легко. Но не рассказывайте ничего такого нашим газетчикам. То, что сейчас делают США и НАТО в отношении России, находится где-то на грани глупости и безумия.

— То есть, с вашей точки зрения, в НАТО Украину не примут. Однако генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что именно это произойдет после окончания боевых действий.

— Я в это просто не верю. Большая часть того, что говорит Столтенберг — лишь поток проклятий в адрес России. И этим он занимается уже давно. Он очень близок к Западу. Так было с его ранней юности, когда он еще ходил на демонстрации против войны во Вьетнаме. Я об этом писал, хотя многие не хотят в это верить.

Автор: Маттиас Николайдис (Matthias Nikolaidis)

* террористическая организация, запрещенная в РФ