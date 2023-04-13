Войти
ТАСС

Балтийское училище ВМФ вывели из состава Военно-морской академии

343
0
0
Флаг ВМФ РФ
Флаг ВМФ РФ.
Источник изображения: sevmash.ru

Мероприятия по выделению Калининградского училища в самостоятельную структуру предписали провести до 1 декабря

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Калининградское Балтийское высшее военно-морское училище имени адмирала Ушакова распоряжением правительства от 10 апреля выведено из состава федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова".

"Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова" в форме выделения из него <...> Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова", - говорится в распоряжении, опубликованном на правовом портале.

Документом установлена численность военного и гражданского персонала двух учебных заведений. Мероприятия по выделению Калининградского училища в самостоятельную структуру предписано провести до 1 декабря 2023 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.04.2021
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
01.06.2020
Крейсер "Петр Великий" подготовили к выходу в Баренцево море
08.07.2019
"Рейлган" надежд адмиралов не оправдал
09.07.2018
На Украине из-за разрыва миномета погибли военные
01.03.2017
Гендиректор КМП Эдуард Носков: "Ключевая задача: с 2018 года напрямую подключиться к исполнению гособоронзаказа"
18.06.2015
Высота и точность
06.09.2012
Очередная олимпиада по авиации среди школьников пройдет на КнААПО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО