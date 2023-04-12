Провал западных спецслужб в применении «мягкой силы» в отношении Союзного государства.

На прошедшей неделе стало известно, что фигурантам уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи может грозить исключительная мера наказания. Об этом сообщили в КГБ Беларуси. «В соответствии с ч.9 ст.16 Уголовного кодекса все участники организованной группы, независимо от их роли в совершенном преступлении, признаются исполнителями. В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма, совершенный организованной группой). Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни», – рассказал заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

Напомним, что утром 26 февраля на аэродроме в Мачулищах была совершена попытка подорвать российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Но вместо самолета взорвались соцсети, телеграмканалы и прочие мессенджеры с сообщениями об этом инциденте. Правда, интерпретация события несколько отличалась от действительности, от слова «совсем». Например, среди самых первых из подхвативших «новость» было «движение BYPOL», которое оповестило, что «на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси был подорван российский военный самолет». В свою очередь, руководитель BYPOL, бывший сотрудник органов внутренних дел, а ныне беглый «змагар» Александр Азаров поспешил выдать свою версию произошедшего. «Это продолжение «рельсовой войны», которую мы проводили в феврале-марте прошлого года. Участники плана «Перамога», белорусские партизаны, осуществили очередную акцию по уничтожению российского самолета», – захлёбываясь собственной значимостью, провозгласил Азаров. Он же заявил, что «все причастные к диверсии партизаны в безопасности: они уже давно покинули Беларусь». Сообщения от остальных прозападных и «змагарских» пабликов были, приблизительно, той же направленности.

Через пару дней «взорванный» и «уничтоженный» самолёт А-50 взлетел с аэродрома в Мачулищах и убыл на другой аэродром – для выполнения новых боевых задач. Спустя неделю на вручении государственных наград представителям белорусских силовых структур президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о блестяще проведенной операции по выявлению и задержанию участников теракта в Мачулищах и о том, что же на самом деле произошло.

Подорвать российский самолет с помощью двух беспилотников попытался гражданин Украины Николай Швец, завербованный агент СБУ. Он действовал под псевдонимом «Гаспар». В настоящее время диверсант задержан и дал исчерпывающие показания. В деле фигурирует ещё около 30 фамилий. Это люди, которые помогали и оказывали содействие Швецу. Некоторые делали это из-за рубежа, но большая часть действовала в Беларуси. Они так же все задержаны и дают показания. Фактически иностранные спецслужбы создали настоящую паутину из агентов, которые помогали осуществить теракт под Минском.

Вряд ли Азаров испытал хоть какие-то угрызения совести, вспоминая свои хвастливые реляции: «взорван», «партизаны», «перамога», «все участники успешно покинули Беларусь». Точно так же он в прошлом году рассказывал про мифическую «рельсовую войну». Сейчас же, по факту, целой банде из завербованных западными спецслужбами доморощенных «джеймсов бондов» ничего не удалось совершить – и самолет улетел, и «партизаны» сели. Мало того, им всем теперь может грозить смертная казнь.

Экспертное сообщество однозначно причислило акцию в Мачулищах к ещё одному провалу западных и украинских спецслужб. Всё действо очень напоминает старый анекдот про бандеровца, который «жорстоко помстывся маскалям», нагадив посреди Красной площади в Москве. На вопрос, как ему это удалось, он, скромно потупившись, ответил: «Та я тыхенько – у штаны»… Вот и Азарову с его BYPOLом, и западным «специалистам» из соответствующих структур пришлось, вероятно, заменить некоторые предметы одежды после фиаско с самолётом А-50.

В данной ситуации, несмотря на, казалось бы, завершённость истории, всё же есть некоторые моменты, которые заслуживают более пристального внимания.

Например, следует признать, что выбранные способ и средства для реализации задуманного изначально не предполагали какого-либо серьёзного «военного» результата. То есть, использовавшиеся для совершения теракта «бытовые» беспилотники не в состоянии были причинить существенный вред военной технике, и тем более «уничтожить российский самолет», как заявил об этом обос… опозорившийся Азаров. В результате проведенной акции было больше шума, чем материального ущерба. И вот в этом, как раз, всё и дело. Заранее подготовленный и организованно начатый информационный ажиотаж вокруг теракта (ещё до того, как общественности стали известны истинные масштабы «взрыва» и «уничтожения» А-50) указывают на реальную цель содеянного – оказать психологическое воздействие на население Беларуси и России. Точно так же, как в случае с «захватом» боевиками из так называемого «Русского добровольческого корпуса» двух сёл в Брянской области – Сушаны и Любечане. Никакого смысла с военной точки зрения в нападении на эти населённые пункты не было – только информационно-психологическое воздействие на общественность, подкреплённое жертвами среди мирного населения.

Кроме того, время, выбранное для проведения этих акций, подтверждает психологическую направленность их целей. Группировка российских войск, участвующая в СВО, на тот момент формировала Авдеевский и Артёмовский котлы, вела наступление под Кременной, попутно активно утилизировала личный состав ВСУ (ежедневные огромные потери ВСУ в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 000 человек). В это же время белорусские вооружённые силы и российский компонент РГВ эффективно проводили мероприятия боевого слаживания на белорусских полигонах, авиация ВВС России и Беларуси участвовала в ряде совместных лётно-тактических учений. С начала февраля белорусские ракетчики приступили к самостоятельной эксплуатации ОТРК «Искандер-М», переданного Российской Федерацией. В политической сфере прошла череда интеграционных мероприятий, направленных на повышение устойчивости России и Беларуси к внешнему воздействию во всех областях жизнедеятельности. То есть, нашим западным «непартнёрам» просто необходимо было дискредитировать как руководство, так и силовой блок Союзного государства. Другими словами, подорвать доверие народа к основным институтам государства, оказав на него мощное информационно-психологическое воздействие.

Таким образом, рассмотренные события, как бы это ни парадоксально звучало, можно считать проявлением «мягкой силы», давно и успешно используемой коллективным Западом в интересах достижения своих целей, в настоящее время – против населения России и Беларуси. Метод – экстремистско-террористический, а сила – «мягкая», информационно-психологическая! А всевозможные организации, движения и прочие BYPOLы и ОПК, созданные и функционирующие на деньги того же коллективного Запада, – всего лишь инструменты для оперирования этой «мягкой силой».

К счастью, в Союзном государстве на всякую «мягкую силу» есть железная воля руководства и высокий профессионализм силовиков. События, развернувшиеся в феврале-марте 2023 года, убедительно это подтвердили: замысел противника раскрыт, определены заказчики, а основные исполнители задержаны, но главное – общественность детально обо всём проинформирована, а значит, воздействие на неё нивелировано. К тому же, ужесточение законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом также поспособствует повышению эффективности борьбы с «мягкой силой».

Владимир Вуячич