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Техкульт

NASA опубликовало потрясающие постеры будущей миссии «Артемида II»

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Постер NASA

В Сети появились новые изображения оборудования, которое будет использовано НАСА для реализации проекта «Артемида II». На постерах крупно изображены скафандр и шлем астронавта. Картинки впечатляют, но пока их можно использовать только как обои на экране смартфона.

Не менее важной стала другая новость – НАСА, наконец, опубликовало имена астронавтов, которые отправятся к Луне. В список вошли три жителя Соединенных Штатов — Рейд Уайзман, Кристина Хэммок Кох и Виктор Гловер. С ними в полет отправится канадский гражданин Джереми Хансен. Забавно, что ни один из них не смог попасть на церемонию объявления участников без опозданий. Старт миссии планируется на ноябрь 2024 года, но она не предусматривает высадку на поверхность Луны. Корабль с астронавтами облетит естественный спутник и вернется на Землю. Эпическое возвращение людей на Луну запланировано на конец 2025 года, а миссия «Артемида II» позволит накопить нужный опыт и отработать различные детали, чтобы полет был безопасным и результативным.

Постер NASA

Александр Козырев

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Оригинал публикации
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Компании
NASA
Проекты
Луна
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