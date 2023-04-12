Немцы передумали отказываться от мирного атома

Через несколько дней в Германии закроются последние действующие атомные электростанции. Заканчивается целая эпоха в стране. Однако неожиданно две трети немцев оказались против. Потому что они на своих кошельках поняли, что чем больше источников энергии, тем безопасней. Однако дальше у немецких политиков планы в энергетике еще более опасные.

Почти две трети жителей Германии выступили против отключения последних АЭС, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.

Так, 32% жителей призывают продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33% – на неограниченный срок. И лишь 26% опрошенных сочли правильным решение немедленно отключить оставшиеся в стране АЭС.

На самом деле, отключить последние три энергоблока хотели еще в конце 2022 года, однако немецкие власти все-таки оставили атомные электростанции до апреля 2023 года вопреки первоначальным планам. Все-таки энергетический кризис был на дворе, и во время него отказываться от одного из источников энергии по собственной воле было странно.

Однако тянуть дальше немецкие власти не могут. И не потому, что атомные энергоблоки старые, наоборот, они еще не выработали свой ресурс. А потому, что немецкие политики несколько лет вели кампанию против атомной энергетики и обещали закрыть атомную эпоху. Отступить сейчас назад было бы признанием собственной ошибки, поражения.

Поэтому ждать, что власти Германии прислушаются к более прагматичным, гибким и рациональным гражданам страны в этом вопросе, вряд ли стоит. А владельцы атомных станций перестали сражаться уже очень давно – минимум последние четыре года.

Министр экономики Германии Роберт Хабек уверяет, что отказ Германии от атомной энергии является окончательным. "Атомные электростанции будут рано или поздно демонтированы, а строительство новых АЭС всегда превращалось в экономическое фиаско. Наша энергетическая система будет развиваться иначе: к 2030 году доля возобновляемой энергии достигнет 80%", – отметил он.

Почему же простые граждане Германии передумали и выступают против закрытия АЭС в стране?

"Причина банальна – это экономика. В последние два года и коммерческие потребители, и рядовые немцы в Германии столкнулись с очень высоким ростом цен на оптовом рынке, которые передавались и в розницу. Цены на оптовом рынке в пиковые моменты увеличивались в 10–15 раз, розничные цены росли медленнее. Однако для отдельных категорий потребителей они вырастали на 40–50%. Это был ценовой шок",

– считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Кампания против атомной энергетики в Германии шла серьезная и не один год. И раньше, когда энергетика была под контролем, немцы в целом были не против такого решения властей. Но когда они на своем кошельке почувствовали, что значит, когда страна теряет один из источников энергии, то оказались совсем не против атомной энергетики. Это управляемый, экономически стабильный и предсказуемый источник энергии, в отличие от обожаемых немецкими властями ветра и солнца.

"Странно закрывать энергоблоки, которые еще не выработали свой ресурс. Вдвойне странно отказываться от атомной генерации, когда рядом с Германией есть Франция, которая продлевает ресурсы своих атомных электростанций и даже продолжает использовать старые энергоблоки второго поколения. И во Франции это никого не смущает. Вопрос о продолжении работы атомных электростанций в Германии больше политический, а не экономический. Германии важно отказаться от атомной энергии, чтобы иметь сильную моральную политическую позицию по отношению к Франции, Венгрии, Швеции и другим странам, которые продолжают использовать атомную энергию или готовятся к строительству атомных электростанций, как, например, Польша", – говорит Кондратьев.

Сама Германия хочет построить у себя новую модель энергетического рынка, которая основана на максимальной доле возобновляемой энергетики, и хочет навязывать эту модель другим странам.

Сможет ли Германия довести долю возобновляемой энергии до 80% к 2030 году, то есть за шесть лет?

Эксперт считает, что это будет крайне трудно, так как Германия столкнется с очень сильными вызовами, с которыми ей вряд ли удастся справиться.

"Немецкая модель энергорынка, базируемая на ВИЭ и газе как переходном топливе, на самом деле сломалась даже раньше взрывов на "Северных потоках". Она была надломлена еще в 2021 году, когда цены на газ стали очень высокими и электроэнергия сильно подорожала. В 2022 году эта модель стала полностью нежизнеспособна, когда Германия отказалась от импорта газа из России и были взорваны "Северные потоки", – говорит Кондратьев.

Германия, конечно, попыталась заключить долгосрочные контракты на поставку импортного СПГ, однако вряд ли немцам удалось найти дешевый газ на рынке и решить проблему.

В итоге Германия уже в 2021–2022 годах начала реализовывать новую двухтопливную модель: ВИЭ и угольная генерация. Эксперт уверен, что жечь уголь для получения света станет новой нормальностью для страны.

"Германия будет рассказывать соседям и всему миру про то, что необходимо снижать углеродный след. При этом в самой Германии будут работать угольные электростанции, причем на буром угле с экстремально высокими выбросами CO2. Я не уверен, что при такой энергетической модели в 2030 году немецкая энергетика будет выбрасывать CO2 существенно меньше, чем сейчас, даже если доля ВИЭ будет 80%. Потому что оставшиеся 20% – это будет как раз достаточно грязная и старая угольная генерация",

– говорит эксперт.

Второй важный момент заключается в том, что ни одна крупная страна мира еще не жила в условиях, когда 80% электроэнергии вырабатывается через ветер и солнце. "Есть страны, где гидрогенерация играет определяющую роль в энергетике. Это, например, Бразилия, Парагвай, Норвегия. Но гидрогенерация – управляемая, в отличие от солнечной и ветряной", – говорит Кондратьев.

Проблема именно в масштабе немецкой экономики и ее энергосистемы. Справиться с такой долей неуправляемых солнечных и ветряных электростанций в столь большой энергосистеме выглядит неподъемным вызовом. Да еще и за такой короткий срок – шесть лет.

"Я не уверен, что этот вызов будет разрешен. И не уверен, что 80% ВИЭ смогут обеспечить стабильность работы такой большой энергосистемы", – говорит Кондратьев.

Проблемы, по его словам, будут не только из-за отсутствия ветра и солнца, что приведет к дефициту электроэнергии, которую надо будет импортировать в огромных объемах. В теории это можно будет решить за счет соседей, которые как раз не последуют примеру Германии и не станут уповать на работу исключительно ветряных и солнечных электростанций. Поэтому Германия, возможно, сможет получать приток атомной энергии из Франции или угольной – из Польши, когда с ветром и солнцем будет беда. Вопрос будет в объемах импорта, которые смогут предоставить соседи. Цена, понятно, будет немаленькая.

"На мой взгляд, основная сложность в новой модели будет возникать тогда, когда электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях будет очень много. В этом случае придется отключать эти станции от сети, в противном – они будут просто дестабилизировать всю энергосистему – или собственную, или соседей, что чревато авариями",

– говорит Кондратьев.

Чем не устраивает отключение солнечных и ветряных электростанций, когда дует ветер и светит солнце? Тем, что собственники таких станций хотят зарабатывать. А они будут нести убытки не только когда солнца и ветра нет, но и когда солнце и ветер будут, но они никому не будут нужны. Кто будет решать, какие станции отключать в этом случае от сети? Перспективы для инвесторов выглядят крайне сомнительными.

Не отключать станции от сети в таких ситуациях не получится. Потому что переизбыток предложения при низком спросе просто дестабилизирует энергосистему и создает риски аварий и блэкаута.

Кондратьев приводит в пример ситуацию в начале 2010-х годов, когда в Германии очень сильно росла выработка электроэнергии на ветряных и солнечных электростанциях, однако спроса на нее не было, поэтому немцы стали отправлять ее соседям – в Чехию и Польшу, чтобы сбалансировать свою систему. Но проблема в том, что чехам и полякам тоже не нужна была эта энергия, и она дестабилизировала их энергосистемы.

"Возникла ситуация, когда чехи и поляки видят, что к ним приходит много электроэнергии по перетокам из Германии, но они не совсем понимают, что с ней делать. Приходится быстро разгружать свои угольные электростанции, сажать на ноль газовую генерацию. Это не только серьезный стресс для работников. Как максимум такая ситуация может привести к аварии из-за разбалансировки", – говорит эксперт.

Поэтому ветрякам придется крутиться вхолостую, и у собственников будет много вопросов по такому нестабильному бизнесу. На самом деле, никто не знает, как управлять неуправляемой генерацией в рамках такой крупной энергосистемы, как Германия. Такого опыта просто ни у кого нет. И немцам придется учиться на собственных ошибках.

С Данией, где больше половины электроэнергии, которая вырабатывается, это как раз возобновляемая энергия, сравнение вообще неуместно. Как поясняет эксперт, в Дании совсем иная ситуация, так как энергосистема небольшая. И Дания находится рядом с крупными энергосистемами Германии, Голландии, Великобритании, стран Скандинавии, куда они легко могут сбросить все свои небольшие объемы "лишней" ветряной и солнечной энергии.

Если бы власти Германии не поставили крест на управляемой (и недорогой) атомной энергетике (не только сохранили имеющиеся энергоблоки, но и построили новые), то этот вид энергии определенно дал бы больше опоры для всей энергосистемы страны. Однако для немецких политиков строительство новых станций – это запретная тема.

Ольга Самофалова