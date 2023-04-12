По словам премьер-министра Украины, целью властей его страны является создание армии по стандартам НАТО

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Канаду продлить миссию UNIFIER по обучению украинских военных, чтобы помочь Киеву создать армию по стандартам НАТО. Об этом он сообщил во вторник во время визита в Канаду на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо.

"Хочу подчеркнуть, что эта тренировочная миссия UNIFIER имеет ключевое значение для Украины, - сказал Шмыгаль - Мы просим продлить обучение наших солдат. Это очень важно сейчас, когда наша армия воюет по стандартам НАТО, с оружием НАТО и в стиле НАТО". Он подчеркнул, что целью властей Украины является создание армии по стандартам НАТО. "Мы реализовали такую стратегию на Украине, и теперь наша армия полностью создана по стандартам НАТО, использует вооружения НАТО", - добавил украинский премьер. По его словам, Украина и ее армия "устали, но не обессилили", в связи с чем он попросил страны Запада продолжать оказывать военную помощь Киеву.

"Мы готовимся к нашему контрнаступлению, нам нужно больше боеприпасов, оружия, военного снаряжения, мы обсудили все наши детали, я не могу обсуждать это публично", - сказал Шмыгаль. Он не ответил на вопрос, обсуждался ли на его встречах с Трюдо и другими канадскими руководителями вопрос о возможности поставок Украине истребителей.

Шмыгаль сообщил, что обсудил с руководителями канадского правительства вопрос о дальнейших санкциях против России, а также о конфискации российских активов за рубежом, в том числе принадлежащих бизнесменам РФ. "Все эти вопросы имеют ключевое значение для Украины", - добавил он.

Премьер Украины сообщил, что Киев сотрудничает со спецслужбами стран Запада в противостоянии Россию в сфере информации и кибербезопаности. "Наши секретные службы в последние годы тесно работали с разведками Европейского союза, Соединенных Штатов, Канады, мы создали очень сильные центры кибербезопасности, центр борьбы с пропагандой и дезинформацией. Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами и делимся опытом, особенно в киберсфере", - отметил он.

Канадские инструкторы с 2015 года обучили более 35 тыс. украинских военных, и этот процесс в настоящее время продолжается на территории Великобритании и Польши. Об этом в пятницу сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках миссии UNIFIER проводили обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области, но в начале февраля 2022 года приняли решение переместить своих военных в другие страны Европы.