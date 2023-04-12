Четверо армянских и трое азербайджанских военных погибли в результате перестрелки на границе

Ереван/Баку. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Четверо военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли и шестеро ранены в результате обстрелов с азербайджанской стороны в приграничном районе села Тех в Сюникской области, сообщили в Минобороны Армении.

"В результате очередной провокации азербайджанской стороны в приграничном районе села Тех в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном потери армянской стороны составили четверо погибших и шесть раненых", - отмечают в ведомстве.

"По состоянию на 20:30 ситуация на передовой относительно стабильна", - сообщили в Минобороны Армении.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщило о гибели трех азербайджанских военнослужащих.

"Военнослужащие ВС Азербайджана Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндюэ оглу погибли в результате пресечения провокации Вооруженных сил Армении на границе", - заявило министерство обороны Азербайджана.