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Интерфакс-АВН

Южная Корея планирует осуществить новый запуск ракеты "Нури" 24 мая

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Запуск ракеты KSLV-II с космодрома Наро, 21 октября 2021 года
Запуск ракеты KSLV-II с космодрома Наро, 21 октября 2021 года.
Источник изображения: © Yonhap via REUTERS

Сеул. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Южная Корея планирует осуществить запуск ракеты-носителя KSLV 2, также известной как "Нури", с полезной нагрузкой на орбиту 24 мая 2023 года, сообщил во вторник Институт аэрокосмических исследований страны (KARI).

"Корейская ракета-носитель собственного производства "Нури" снова бросает вызов космосу. Третий запуск "Нури" намечен на среду, 24 мая 2023 года", - сообщил Институт в соцсетях.

По данным ведомства, планируемое время запуска ракеты с космодрома "Наро": 18:24 (12:24 МСК) +30 минут.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года ракета KSLV-II должна будет вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

Первый запуск ракеты-носителя полностью южнокорейского производства на орбиту был осуществлён с космодрома "Наро" 21 октября 2021 года. Полет продолжался 16 минут. Запуск завершился частичным успехом. По словам президента Республики Корея Муна Чжэ Ина, ракета выполнила все этапы полёта, однако не смогла вывести на орбиту макет спутника.

Вторая попытка орбитального запуска ракеты была предпринята в июне прошлого года - на этот раз KSLV 2 смогла успешно вывести всю полезную нагрузку на расчётную орбиту.

Разработка ракеты ракеты-носителя KSLV велась с 2010 года Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI). 200-тонная трёхступенчатая ракета-носитель KSLV-II (Korean Space Launch Vehicle II) имеет высоту 47,2 м и диаметр 3,5 м.

Южная Корея инвестировала около $1,8 млрд в создание этой трехступенчатой ракетной системы.

В 2013 году Сеул успешно запустил свою первую космическую ракету KSLV 1, первая ступень носителя которой была построена в России. Первые два ее запуска (в 2009 и 2010 годах) окончились неудачей из-за проблем с техникой корейского производства.

В перспективе с ее помощью на низкую околоземную орбиту высотой 300 км планируется выводить аппараты общей массой до 1,5 тонн.

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Страны
Россия
Южная Корея
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