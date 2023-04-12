Москва и Тегеран подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации

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Похоже на то, что Россия уже в недалеком будущем сможет преодолеть еще один запрет, который, по мнению США их союзников, должен был создать нашей стране серьезные проблемы.

Речь идет об ограничениях на ремонт авиационной техники и поставки соответствующих комплектующих в Россию. По задумке Запада, данная мера должна была попросту уничтожить нашу авиационную отрасль.

Между тем, сегодня стало известно о подписании важнейших меморандумов и договоров между Москвой и Тегераном.

Как сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммада Мохаммадди-Бахша, договорённости предусматривают совместное использование центров по ремонту и техобслуживанию самолетов, а также инфраструктуры для обучения пилотов.

К слову, российский «Аэрофлот» еще вчера отправил свой первый лайнер на обслуживание в Иран.

В то же время, в материале говорится, что Мохаммадди-Бахша анонсировал дальнейшее расширение сотрудничества Тегерана и Москвы в данной отрасли. В частности, он заявил, что после признания Росавиацией иранских стандартов, стало возможным использование запчастей для ремонта самолетов, производимых обеими странами.