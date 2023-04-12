Космический корабль "Орел" будет обладать повышенной точностью посадки

По данным Ракетно-космической корпорации "Энергия", корабль сможет до года находиться в составе орбитальной станции на низкой околоземной орбите

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) "Орел" сможет совершать посадку с повышенной точностью. Об этом говорится на сайте Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Особенности ПТК НП: многоразовое использование возвращаемого спускаемого аппарата (до 10 раз) с обеспечением мягкой посадки; увеличенная точность места посадки; безопасность экипажа на всем участке выведения", - говорится на странице, посвященной кораблю. Отмечается, что объем обитаемых отсеков будет увеличен, что позволит расширить экипаж до четырех человек при запуске на станцию. При необходимости на "Орле" с орбиты могут вернуться шесть космонавтов.

По данным РКК "Энергия", корабль сможет до года находиться в составе орбитальной станции на низкой околоземной орбите (НОО), и до 180 суток - в составе окололунной станции. В автономном полете модификация для НОО способна пробыть до 30 суток, а лунная - до 10.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 2024 год. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на Петербургском научно-техническом форуме оборонных технологий "Воентех" предположил, что запуск космического корабля "Орел" будет осуществлен не ранее 2025 года.