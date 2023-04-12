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ТАСС

Российские миротворцы в Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня

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Движение колоны Российских миротворцев по Карабаху в Степанакерт
Движение колоны Российских миротворцев по Карабаху в Степанакерт.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По данным Министерства обороны РФ, пострадавших нет

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается во вторник в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет", - отмечается в документе.

Согласно бюллетеню, командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по этим фактам. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. 

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Азербайджан
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