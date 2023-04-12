МИД РФ продолжит содействовать деполитизированному диалогу по теме космоса

Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к развитию многостороннего сотрудничества в космосе во благо человечества на основе международного права

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России намерено и впредь содействовать сохранению деполитизированного экспертного диалога по космической тематике. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам международного фестиваля "Пора в космос".

"В текущих геополитических условиях важно поддерживать контакты между ведущими мировыми экспертами по таким объединяющим человечество темам, как космос. Со своей стороны, министерство иностранных дел продолжит содействовать сохранению необходимых для этого каналов деполитизированного диалога", - говорится в послании, опубликованном во вторник на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия готова к развитию многостороннего сотрудничества в космосе во благо человечества на основе международного права. "Рассчитываю, что свой вклад в общие усилия внесет и ваша встреча, собравшая видных отечественных и зарубежных экспертов", - добавил он.

Ключевой площадкой для диалога по широкой космической тематике является Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, указывается в послании главы МИД России. "Благодаря духу сотрудничества в рамках комитета удалось разработать пять фундаментальных договоров по космосу, заложивших надежную основу мирной космической деятельности", - отметил Лавров.