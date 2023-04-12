Войти
ТАСС

МИД РФ продолжит содействовать деполитизированному диалогу по теме космоса

505
0
0
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к развитию многостороннего сотрудничества в космосе во благо человечества на основе международного права

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России намерено и впредь содействовать сохранению деполитизированного экспертного диалога по космической тематике. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам международного фестиваля "Пора в космос".

"В текущих геополитических условиях важно поддерживать контакты между ведущими мировыми экспертами по таким объединяющим человечество темам, как космос. Со своей стороны, министерство иностранных дел продолжит содействовать сохранению необходимых для этого каналов деполитизированного диалога", - говорится в послании, опубликованном во вторник на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия готова к развитию многостороннего сотрудничества в космосе во благо человечества на основе международного права. "Рассчитываю, что свой вклад в общие усилия внесет и ваша встреча, собравшая видных отечественных и зарубежных экспертов", - добавил он.

Ключевой площадкой для диалога по широкой космической тематике является Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, указывается в послании главы МИД России. "Благодаря духу сотрудничества в рамках комитета удалось разработать пять фундаментальных договоров по космосу, заложивших надежную основу мирной космической деятельности", - отметил Лавров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
27.02.2023
Зачем Китаю мирный план по Украине
07.12.2022
Запад открыл новый фронт украинского конфликта. Россия к этому уже готова
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
27.01.2021
Лавров выступил с инициативой проведения министерской встречи по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины
09.04.2020
Германия хочет вместе с ЕС контролировать космос
31.05.2019
Это наша земля: Лавров ответил на странные претензии Японии
02.12.2016
Лавров сообщил об отсутствии российских тяжелых вооружений в Донбассе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот