Войти
Интерфакс-АВН

В ИКИ РАН надеются на научное сотрудничество с NASA

512
0
0
Лев Зеленый
Лев Зеленый .
Источник изображения: © Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый выразил надежду, что расширение сотрудничества с NASA затронет не только пилотируемую космонавтику.

Накануне первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия готова расширять сотрудничество с NASA, в том числе по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС).

"Скорее это связано больше с пилотируемой программой, но я думаю, что это распространится и на остальное", - сказал Зеленый на пресс-конференции во вторник.

По его словам, расширение сотрудничества с США - шаг в правильном направлении.

"Это выгодно всем - и нам, и другим странам, выгодно всему человечеству", - отметил академик.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
13.04.2016
Ключ на старт
17.11.2015
Марс для России важнее, чем Луна
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
07.04.2014
«Они себе больше навредят»
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот