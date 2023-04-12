В ИКИ РАН надеются на научное сотрудничество с NASA

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый выразил надежду, что расширение сотрудничества с NASA затронет не только пилотируемую космонавтику.

Накануне первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия готова расширять сотрудничество с NASA, в том числе по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС).

"Скорее это связано больше с пилотируемой программой, но я думаю, что это распространится и на остальное", - сказал Зеленый на пресс-конференции во вторник.

По его словам, расширение сотрудничества с США - шаг в правильном направлении.

"Это выгодно всем - и нам, и другим странам, выгодно всему человечеству", - отметил академик.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.