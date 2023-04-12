В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот

Сенатор Цеков счел угрозы Киева атаковать Черноморский флот элементом отвлечения внимания

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что угроза представителей киевской власти атаковать Черноморский флот является частью кампании по информационному запугиванию и элементом отвлечения внимания.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил украинским СМИ, что у украинских войск есть очередной "сюрприз", и они якобы ждут подходящего момента, чтобы атаковать корабли Черноморского флота.

"На Украине чиновники разного уровня проводят масштабную кампанию по информационному запугиванию и дезинформации с целью отвлечения внимания. Причем делается это совместно с европейцами и американцами, отсюда и разная якобы слитая в сеть секретная информация о контрнаступлении и состоянии украинской армии, нехватке вооружений и прочее", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, если бы у украинской стороны действительно были серьезные возможности нанести урон Черноморскому флоту, то вряд ли об этом говорилось публично.